باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دان یورگنسن، کمیسر انرژی و مسکن اتحادیه اروپا روز سهشنبه گفت این اتحادیه امسال بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو، معادل حدود ۱۱۳ میلیارد دلار هزینه اضافی انرژی پرداخت کرده است؛ بدون آنکه میزان بیشتری گاز یا نفت دریافت کرده باشد.
یورگنسن پیش از نشست غیررسمی وزیران انرژی اتحادیه اروپا در دوبلین گفت این وضعیت نشاندهنده آسیبپذیری اروپا در برابر افزایش قیمتهای جهانی انرژی و وابستگی این بلوک به واردات است.
او تأکید کرد اتحادیه اروپا باید وابستگی خود به سوختهای فسیلی وارداتی را کاهش دهد و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر تولیدشده در داخل اروپا را افزایش دهد. به گفته او، تقویت شبکههای انتقال برق و افزایش اتصال میان کشورهای اروپایی میتواند هزینه انرژی را برای مصرفکنندگان و صنایع کاهش دهد.
یورگنسن همچنین درباره احتمال ممنوعیت صادرات گازوئیل آمریکا گفت این اقدام به نفع هیچیک از طرفها، نه آمریکا و نه اروپا، نیست. او افزود اظهارات کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا مبنی بر مخالفت با چنین ممنوعیتی امیدوارکننده است.
کمیسر انرژی اتحادیه اروپا گفت این اتحادیه در حال حاضر با بحران امنیت تأمین انرژی مواجه نیست و انتظار چنین بحرانی را نیز ندارد، اما زمستان پیشرو میتواند چالشبرانگیز باشد و چند کشور عضو درباره تأمین انرژی ابراز نگرانی کردهاند.
منبع: آناتولی