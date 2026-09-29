معدن ۵۰ ساله نرداغی قم تعیین تکلیف شد؛ الحاق به بافت شهری با رویکرد گردشگری

در جریان بازدید میدانی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم از معدن ۵۰ ساله نرداغی، مقرر شد بخش معدنی این محدوده با رویکرد گردشگری ساماندهی شده و اراضی پیرامونی آن پس از طی مراحل قانونی به بافت شهری الحاق شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی-خسرو سامری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، به همراه سیده مریم محمدی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم، و جمعی از کارشناسان دستگاه‌های مرتبط،امروز سه شنبه هفتم مهر ماه از معدن ۵۰ ساله نرداغی بازدید و وضعیت این محدوده را به‌صورت میدانی بررسی کردند.

در این بازدید که با هدف تعیین تکلیف نهایی این معدن قدیمی و بررسی مسائل زیست‌محیطی و شهری آن انجام شد، مقرر شد بخش معدنی با رویکرد گردشگری ساماندهی شود و اراضی پیرامونی این محدوده نیز پس از طی مراحل قانونی، به بافت شهری الحاق شود.

بر اساس این تصمیم، امکان احداث واحدهای مسکونی در اراضی الحاقی فراهم خواهد شد. همچنین تأکید شد که این الحاق با حفظ سرانه فضای سبز و تثبیت عرصه‌های غبارخیز همراه باشد تا ضمن توسعه شهری، ملاحظات زیست‌محیطی نیز رعایت شود.

گفتنی است معدن نرداغی با قدمتی بیش از نیم قرن، یکی از محدوده‌های معدنی قدیمی استان قم است که تعیین تکلیف آن سال‌ها در دستور کار مسئولان استانی قرار داشت. این اقدام گامی مهم در جهت ساماندهی فضای شهری، رفع مشکلات زیست‌محیطی و ایجاد ظرفیت‌های جدید توسعه مسکونی و گردشگری در استان قم به شمار می‌رود.

 

برچسب ها: معادن قم ، گردشگری قم
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