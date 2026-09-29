باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس گزارش‌های اولیه، از ساعاتی پیش صدای تیراندازی شدید و شلیک آرپی‌جی در بخش‌هایی از ایرانشهر شنیده شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که نیرو‌های نظامی با افراد مسلح درگیر شده‌اند.

پایان خط شرور مخوف در ایرانشهر/ تبادل آتش سنگین در محاصره شبانه پلیس

سرهنگ محمدعلی لکزائی گفت: این شرور مسلح که سابقه چندین فقره قتل، سرقت به عنف، زورگیری مسلحانه و ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان را داشت، با فعالیت در فضای مجازی نیز اقدام به قدرت‌نمایی و ایجاد رعب و وحشت می‌کرد و مدتی تحت تعقیب پلیس قرار داشت.

فرمانده انتظامی ویژه جنوب استان بیان داشت: ساعاتی پیش پس از شناسایی مخفیگاه متهم در یکی از نقاط حاشیه‌ای ایرانشهر، تیم‌های عملیاتی آن را به محاصره درآوردند که متهم با سلاح جنگی به سمت مأموران تیراندازی کرد؛ در پی تبادل آتش، شرور مسلح به هلاکت رسید و یک قبضه سلاح کلاشینکف به همراه مهمات از وی کشف شد.

سرهنگ لکزائی در پایان تأکید کرد: امنیت و آسایش شهروندان خط قرمز پلیس است و با هرگونه اقدام مسلحانه علیه مردم و حافظان امنیت، مقتدرانه برخورد خواهد شد.

منبع: فراجا