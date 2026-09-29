باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - افشین حاتمی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان، با اشاره به بررسی وضعیت سیلبندهای اولویتدار که از سوی سازمان آب و برق خوزستان شناسایی و میان شرکتهای معین شهرستانها تقسیم کار شده بود، اعلام کرد: تعدادی از شرکتهای معین پای کار آمده و نسبت به ترمیم برخی نقاط بحرانی اقدامات لازم را آغاز کردهاند. این کار همچنان ادامه دارد و انتظار میرود پیش از آغاز بارندگیها این موارد بهطور کامل رفع شود.
او در ادامه با اشاره به موضوع آبگرفتگیهای شهری و تقسیم کار انجامشده در این زمینه، افزود: هرچند مسئولیت دفع آبهای سطحی مستقیماً بر عهده شهرداریهاست، اما انتظار داریم شهرداریها بیش از پیش نسبت به بحث آبگرفتگی و مدیریت دفع آبهای سطحی اقدامات لازم را انجام دهند.
آقای حاتمی اضافه کرد: تدابیر و امور خوبی صورت گرفت و کارها با پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ تا ۹۵ درصد انجام شدهاند و انتظار میرود تا انتهای هفته جاری، ۵ درصد باقیمانده نیز تکمیل و به بهرهبرداری برسد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان یادآور شد: تمام تأسیسات، تجهیزات و امکانات ما همانند گذشته در اختیار و کمک دوستان شهرداری است تا امسال نسبت به سالهای گذشته، با توجه به افزایش و پیشبینی بارشهای فرا نرمال و غیرمتعارف، با اقداماتی که صورت گرفته، حداقل مشکل را دچار نشویم.