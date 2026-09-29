سخنگوی وزارت دفاع عراق اعلام کرد که دیگر هیچ نیرویی از ائتلاف آمریکا در عراق حضور ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سخنگوی وزارت دفاع عراق به الجزیره گفت: نیرو‌های ائتلاف بین‌المللی در مبارزه با داعش در عراق پشتیبانی هوایی قابل‌توجهی ارائه کردند، اما روابط بغداد با ائتلاف تحت رهبری آمریکا به شکل‌های دیگری ادامه خواهد داشت.

وی تأکید کرد نیرو‌های مسلح عراق توانایی دفاع از حاکمیت و امنیت این کشور را دارند.

این اظهارات یک روز پیش از اعلام رسمی دولت عراق درباره تکمیل روند خروج نیرو‌های ائتلاف مطرح شده است.

اوایل سپتامبر نیز عربستان سعودی مدعی شد حمله پهپادی به خط لوله شرق به غرب این کشور از خاک عراق انجام شده است. دولت عراق این حمله را محکوم و دستور تحقیق درباره منشأ آن را صادر کرد.

منبع: الجزیره