باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: فردا چهارشنبه برای هشت استان واقع در نوار شمالی کشور، رگبار پراکنده باران، رعدوبرق و کاهش نسبی دما پیش‌بینی کرد.

وی افزود:طی دو روز آینده در نیمه شمالی آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، اردبیل، سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، ابرناکی، گاهی رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید و کاهش نسبی دما پیش بینی می شود.

او گفت: پنجشنبه در مناطقی از غرب، شمال غرب، دامنه های جنوبی البرز، ارتفاعات البرز، غرب اصفهان و قم، افزایش ابر، وزش باد، گاهی رگبار پراکنده و وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک رخ می دهد.

وی افزود:جمعه علاوه بر مناطق ذکر شده، بارندگی در گیلان و مازندران نیز پیش بینی می شود.

او گفت: طی پنج روز آینده به‌ویژه در ساعات بعدازظهر، در ارتفاعات جنوب کرمان و شرق هرمزگان نیز رگبار و رعد و برق رخ می‌دهد.

وی افزود: طی پنج روز آینده در غرب، شمال غرب و دامنه های جنوبی البرز، افزایش وزش باد، گاهی خیزش گردوخاک انتظار می رود.