نماینده رییس قوه قضاییه و رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: با اجرای برنامه‌های نظارتی و تاکید بر پیشگیری، اطاله دادرسی در پنج سال گذشته و زمان رسیدگی به پرونده‌ها کاهش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان روز سه‌شنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: دستگاه قضایی پیش از آن که به دنبال کشف تخلف باشد، درصدد پیشگیری از وقوع تخلف است و صیانت از نیرو‌ها و کارکنان را وظیفه خود می‌داند.

این مقام عالی قضایی افزود: نظارت‌های چندگانه‌ای که در مجموعه قضایی انجام می‌شود با هدف پیشگیری از وقوع تخلف و صیانت از کارکنان شکل گرفته است و همه این سازوکار‌ها باید در کنار یکدیگر مانع انحراف کارکنان از معیار و قانون شود.

حجت الاسلام پورخاقان ادامه داد: دستگاه قضایی که مسئول اجرای عدالت و برخورد با فساد است باید در درون خود نیز عاری از فساد باشد و به همین دلیل در فرآیند گزینش، انتخاب نیرو‌های شایسته و در دوران خدمت نیز آموزش و نظارت مستمر مورد توجه ویژه قرار می‌گیرد.

معاون قوه قضاییه گفت: اگر در این فرآیند فردی مرتکب جرم یا انحراف شود، شناسایی و برخورد قاطع با عناصر نامطلوب درون دستگاه قضایی از وظایف این مجموعه است، هرچند تعداد این موارد بسیار اندک است.

وی درباره وضعیت اطاله دادرسی نیز اظهار کرد: آمار دقیق پرونده‌های معوق باید از مسئولان مربوط دریافت شود، اما به طور کلی در پنج سال گذشته شمار پرونده‌های رسوبی و زمان رسیدگی به پرونده‌ها نسبت به سال‌های قبل از آن کاهش قابل توجهی داشته است.

پورخاقان افزود: اطاله دادرسی از مصادیق ظلم است و می‌تواند هم شاکی و خواهان و هم متهم و خوانده را متضرر کند، بنابراین دستگاه قضایی مکلف است از طولانی شدن بی‌دلیل روند رسیدگی جلوگیری کند.

وی تاکید کرد: کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و پیشگیری از اطاله دادرسی باید با حفظ دقت در رسیدگی همراه باشد تا حقوق هیچ‌یک از طرفین پرونده تضییع نشود.

آیین تجلیل از مدیران، قضات و کارکنان نمونه دادگستری ایلام با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان، رییس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح برگزار و از ۴۰ نفر از قضات و کارکنان برگزیده بخش‌های مختلف دستگاه قضایی استان قدردانی شد.

برچسب ها: اطاله دادرسی ، دادگستری
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