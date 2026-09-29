دستیار رئیس‌جمهور روسیه گفت رئیس‌جمهور چین ممکن است در حاشیه نشست اپک، برای برگزاری دیدار سه‌جانبه با حضور ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ اقدام کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - یوری اوشاکوف، دستیار سیاست خارجی رئیس‌جمهور روسیه روز سه‌شنبه گفت شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین ممکن است در جریان نشست همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه برای برگزاری دیدار سه‌جانبه میان پوتین، ترامپ و شی تلاش کند.

اوشاکوف به رسانه دولتی «وستی» گفت روسیه طبق برنامه در این نشست شرکت خواهد کرد و در صورت حضور رئیس‌جمهور آمریکا، شی جین‌پینگ به‌عنوان میزبان احتمالا اقداماتی را برای فراهم کردن امکان برگزاری این دیدار انجام خواهد داد.

نشست همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه قرار است ۱۸ و ۱۹ نوامبر در شهر شنژن چین برگزار شود.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: ولادیمیر پوتین ، دونالد ترامپ
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