باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - یوری اوشاکوف، دستیار سیاست خارجی رئیس‌جمهور روسیه روز سه‌شنبه گفت شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین ممکن است در جریان نشست همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه برای برگزاری دیدار سه‌جانبه میان پوتین، ترامپ و شی تلاش کند.

اوشاکوف به رسانه دولتی «وستی» گفت روسیه طبق برنامه در این نشست شرکت خواهد کرد و در صورت حضور رئیس‌جمهور آمریکا، شی جین‌پینگ به‌عنوان میزبان احتمالا اقداماتی را برای فراهم کردن امکان برگزاری این دیدار انجام خواهد داد.

نشست همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه قرار است ۱۸ و ۱۹ نوامبر در شهر شنژن چین برگزار شود.

منبع: بریکینگ نیوز