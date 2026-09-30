باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - شادی جمیلی، دبیر رئیس دبیرخانه دائمی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان ضمن اشاره به پیشینه این جشنواره، از برنامه‌های آتی این دبیرخانه برای ورود به عرصه‌های بین‌المللی و پوشش کشورهای حوزه اسلامی خبر داد.

جمیلی با اشاره به ظرفیت‌های موجود و تجربه‌های پیشین، افزود: چهار سال پیش با مجوز بین‌المللی از دانشگاه تهران، امکان ثبت ایده‌ها از سوی پژوهشگران ایرانی مقیم خارج و همچنین نخبگان خارجی مستقر در داخل کشور از طریق پرتال اختصاصی فراهم شده بود که در صورت برگزیده شدن، از ۲۰ درصد افزایش اعتبار حمایتی بهره‌مند می‌شدند.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر توسعه بین‌المللی، ادامه داد: با وجود برنامه‌ریزی برای گسترش فعالیت‌ها به تمامی کشورهای حوزه اسلامی، چالش‌های مرتبط با زیرساخت‌های ارتباطی و شرایط موجود در منطقه، فرآیند ورود به بازارهای بین‌المللی را با محدودیت‌هایی مواجه کرده است؛ اما پرتال جشنواره در حال حاضر آمادگی کامل برای دریافت ایده‌های خارجی را دارد و با بهبود شرایط، این روند آغاز خواهد شد.

دبیرخانه دائمی جشنواره اندیشمندان جوان در همین راستا برنامه‌ریزی کرده است که در فاز نخست، تمرکز خود را بر کشورهای عضو اکو و سایر کشورهای اسلامی قرار دهد و پس از کسب تجربه بیشتر، فعالیت‌های خود را به سایر نقاط جهان گسترش دهد.

جمیلی همچنین با تأکید بر ماهیت علمی این رویداد، تصریح کرد: محتوای این جشنواره همچنان بر محور علوم پایه استوار خواهد بود و از این حوزه‌ خارج نخواهیم شد. در این راستا، هوش مصنوعی به عنوان زیرمجموعه‌ای از ریاضیات، آمار و علوم کامپیوتر، به عنوان یکی از ارکان اصلی علوم پایه، امسال به عنوان یک رویکرد ویژه در نظر گرفته شده است تا مسیر را برای ورود به بخش بین‌الملل هموار سازد.