رئیس جمهور با تأکید بر جایگاه ویژه جمهوری آذربایجان در سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران، خواستار بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های مشترک برای تعمیق مناسبات دوجانبه و تسریع در اجرای توافقات و توسعه مسیرهای مواصلاتی میان دو کشور شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور عصر امروز سه‌شنبه هفتم مهرماه ۱۴۰۵ در دیدار شاهین مصطفی‌اف معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان با اشاره به روند رو به گسترش مناسبات دو کشور بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای تعمیق و توسعه روابط تهران و باکو تأکید کرد.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه جمهوری آذربایجان جایگاه ویژه‌ای در سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران دارد، اظهار داشت: ما با یکدیگر خویشاوند و برادر هستیم و باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود و مزیت همسایگی، روابط و ارتباطات میان دو کشور را هرچه بیشتر گسترش دهیم.

دکتر پزشکیان با اشاره به پیوندهای گسترده میان دو ملت در حوزه‌های مختلف، افزود: روابط علمی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی دو کشور به یکدیگر گره خورده است و باید با اهتمام و تلاش مشترک، این مناسبات را بیش از پیش تعمیق و مستحکم کنیم.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه مرزها نباید به مانعی در مسیر توسعه روابط دو کشور تبدیل شوند، تصریح کرد: باید از ظرفیت مرز مشترک و موقعیت جغرافیایی دو کشور برای تقویت تعاملات و گسترش همکاری‌های دوجانبه استفاده کنیم.

پزشکیان همچنین با ابراز خرسندی از تفاهمات صورت‌گرفته در جریان سفر معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان و دیدارهای وی با وزرای راه و شهرسازی و نیرو، بر ضرورت تسریع در اجرای این توافقات تأکید کرد و گفت: امیدواریم تفاهمات انجام‌شده با اهتمام و پیگیری جدی دو طرف، هرچه سریع‌تر وارد مرحله اجرا شود.

رئیس‌جمهور در ادامه، توسعه مسیرهای مواصلاتی و ارتباطی را از مهم‌ترین ابزارهای اتصال دو کشور و دو ملت دانست و اظهار داشت: مسیرهای زمینی، هوایی و ریلی میان دو کشور باید بیش از پیش توسعه یابد؛ چرا که هر اندازه این مسیرها به یکدیگر متصل و تقویت شوند، زمینه برای افزایش و استحکام ارتباطات میان دو ملت نیز بیشتر فراهم خواهد شد.

پزشکیان افزود: باید با همکاری و اراده مشترک، در مسیر تحقق اهداف مورد توافق دو کشور و تأمین منافع متقابل دو ملت گام برداریم.

در این دیدار شاهین مصطفی‌اف معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان نیز ضمن ابراز خرسندی از دیدار با رئیس‌جمهور اسلامی ایران، گزارشی از برنامه‌ها و دیدارهای خود با شماری از وزرای جمهوری اسلامی ایران و تفاهمات صورت‌گرفته ارائه کرد.

معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان با تأکید بر عزم کشورش برای توسعه هرچه بیشتر روابط با جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت پیگیری و اجرای توافقات و تفاهمات میان دو کشور تأکید کرد.

مصطفی‌اف همچنین با اشاره به اراده مشترک تهران و باکو برای توسعه همکاری‌های حمل‌ونقلی و ارتباطی، بر اهمیت تقویت مسیرهای مواصلاتی و کریدوری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در این زمینه تأکید کرد.

منبع: ریاست جمهوری

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، ایران ، باکو
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