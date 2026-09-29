فرماندار رشت: غافلگیری در بحران با وجود هشدارهای هواشناسی پذیرفتنی نیست

فرماندار رشت با تأکید بر نقش پیش‌بینی‌های هواشناسی در مدیریت و کاهش خسارات ناشی از مخاطرات جوی، گفت: امروز با توسعه ظرفیت‌های پیش‌بینی و صدور هشدارهای به‌موقع، دستگاه‌های خدمات‌رسان و متولی مدیریت بحران باید پیش از وقوع بارش‌های شدید و سایر مخاطرات، آمادگی لازم را داشته باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل میرغضنفری امروز سه‌شنبه در دیدار با محمد دادرس مدیرکل هواشناسی استان گیلان درباره ظرفیت‌های هواشناسی و ضرورت تقویت هماهنگی دستگاه‌ها در مواجهه با مخاطرات جوی گفت‌و‌گو کرد.

فرماندار رشت در این دیدار با اشاره به اهمیت هواشناسی در برنامه‌ریزی و مدیریت بحران، اظهار کرد: پیش‌بینی دقیق شرایط جوی و صدور هشدار‌های به‌موقع طی سال‌های اخیر نقش مؤثری در آمادگی دستگاه‌ها داشته و امروز اطلاعات هواشناسی یکی از ابزار‌های مهم برای اتخاذ تصمیم پیش از وقوع بحران است.

وی با اشاره به شرایط اقلیمی گیلان و احتمال وقوع بارش‌های شدید، افزود: قرار گرفتن استان در یک پهنه پربارش، ضرورت آمادگی بیشتر دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی را ایجاب می‌کند و هشدار‌های هواشناسی باید مستقیماً به اقدامات پیشگیرانه دستگاه‌های مسئول منتهی شود.

فرماندار رشت تأکید کرد: وقتی امکان پیش‌بینی و هشدار درباره یک پدیده جوی وجود دارد، دیگر نمی‌توان پس از وقوع حادثه از غافلگیری سخن گفت؛ دستگاه‌های مسئول باید متناسب با سطح هشدارها، امکانات و نیرو‌های خود را از قبل آماده کنند تا مردم در زمان وقوع بارندگی‌های شدید و سایر مخاطرات با کمترین مشکل مواجه شوند.

میرغضنفری، ارتباط مستمر دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان با هواشناسی را ضروری دانست و گفت: اطلاعات هواشناسی زمانی به کاهش خسارت منجر می‌شود که دستگاه‌ها آن را مبنای تصمیم‌گیری و اقدام عملی قرار دهند؛ به‌ویژه در موضوعاتی مانند احتمال آبگرفتگی، سیلاب و مخاطرات ناشی از بارش‌های شدید، پیشگیری باید مقدم بر مدیریت حادثه باشد.

وی همچنین بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های هواشناسی شهرستان تأکید کرد و افزود: برخی ایستگاه‌ها و تجهیزات هواشناسی نیازمند بهسازی، نوسازی و تقویت هستند و با توجه به نقش این مجموعه در پیشگیری از بحران‌ها، تلاش خواهیم کرد در صورت ابلاغ و تأمین اعتبارات، نیاز‌های اولویت‌دار این حوزه نیز مورد توجه قرار گیرد.

برچسب ها: هواشناسی ، بحران
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