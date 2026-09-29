باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه تحریم‌های جدیدی علیه ۱۰ فرد و نهاد در ایران، هنگ‌کنگ و پاکستان اعمال کرد و آنها را به تسهیل تأمین تجهیزات و قطعات مورد استفاده در بخش دفاعی ایران متهم کرد.

این اقدام در چارچوب کارزار موسوم به «عملیات طرد اقتصادی» دولت دونالد ترامپ انجام شده است؛ کارزاری که واشنگتن مدعی است هدف آن قطع مسیر‌های مالی و تجاری مورد استفاده ایران برای تأمین منابع و تجهیزات نظامی است.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا ادعا کرد واشنگتن به شناسایی و منزوی کردن شبکه‌هایی که به تأمین نیاز‌های نظامی ایران کمک می‌کنند ادامه خواهد داد.

این تحریم‌ها در شرایطی اعمال شده که همزمان تماس‌های دیپلماتیک غیرمستقیم میان ایران و آمریکا ادامه دارد و درباره سرنوشت مذاکرات دو کشور ابهام وجود دارد.

منبع: آسوشیتدپرس