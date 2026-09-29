باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در دیدار با شاهین مصطفی، معاون نخستوزیر آذربایجان تاکید کرد: ترامپ در باتلاقی گرفتار شده که نه میتواند مذاکره کند و نه میتواند بجنگد.
سردار سرلشکر محسن رضایی سه شنبه شب در این دیدار افزود: حمله آمریکا و اسرائیل به ایران را خلاف همه قوانین بینالملل دانست و گفت ایران در واکنش به این جنگ با قدرت از خود دفاع کرده است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: شروط ایران به آمریکا اعلام شده، اما ترامپ قادر به تصمیمگیری نیست و آمریکا از سر استیصال در جنگ نظامی به محاصره هوایی روی آورده است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به تحولات تاریخی منطقه تأکید کرد که بیگانگان زیادی در طول تاریخ آمدند و رفتند، اما ایران و کشورهای منطقه همچنان باقی ماندهاند.
توسعه همکاریهای اقتصادی، بهویژه در حوزههای انرژی و معدن، تسریع اجرای پروژه کریدور ارس و تقویت روابط میان کشورهای همسایه از دیگر محورهای این دیدار بود.
سرلشکر رضایی همچنین آمادگی ایران برای کمک به برقراری صلح در منطقه قفقاز را اعلام کرد و گفت آمریکا آیندهای در منطقه ندارد و ایران با قدرت در مقابل آن ایستاده است.
شاهین مصطفی، معاون نخستوزیر آذربایجان، نیز با اشاره به روابط تاریخی و فرهنگی ایران و آذربایجان، مواضع رئیسجمهور این کشور در جنگ ۴۰ روزه مبنی بر پایان جنگ و برقراری صلح را نشانه روابط گرم میان دو کشور دانست.
شاهین مصطفی ایران را کشور دوست و برادر آذربایجان توصیف کرد و گمانهزنیها درباره استفاده از خاک آذربایجان علیه ایران را تکذیب کرد.
تاکید بر پروژههای اقتصادی مورد توافق دو کشور، از جمله کریدور ارس، همکاری در حوزه آب و انرژی، تأمین امنیت مرزها و مقابله با قاچاق کالا و مواد مخدر از دیگر محورهای این دیدار بود.
معاون نخستوزیر آذربایجان همچنین خواستار نقشآفرینی مثبت ایران در فرآیند صلح میان ارمنستان و آذربایجان شد.