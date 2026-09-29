باشگاه خبرنگاران جوان ـ فداکار مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد، در نشست بررسی مسائل ارتباطی شهرستان تفت با اشاره به مشکلات پوشش تلفن همراه در مناطق ییلاقی، همکاری همهجانبه دستگاهها را برای ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی و افزایش رضایت مردم ضروری دانست.
وی افزود: مشارکت فرمانداری تفت در پیشبرد پروژه تار، زمینه را برای تسریع در اجرای پروژههای توسعه زیرساختهای ارتباطی در مناطق روستایی فراهم میکند و میتواند الگویی برای همکاری دیگر فرمانداریها با مجموعه ICT استان باشد.
مدیرکل ICT استان، خاطر نشان کرد: فاز اول پروژه توسعه ارتباطات روستایی (تار) در استان یزد، ۸۵ کیلومتر است که ۲۵ کیلومتر آن در شهرستان تفت اجرا میشود و با اتمام این فاز، ۲ مرکز تلفن ثابت روستایی، ۶ سایت اپراتور همراه اول و ۱ سایت اپراتور ایرانسل به شبکه پهن باند فیبرنوری متصل و از این طریق زمینه ایجاد یا بهبود دسترسی به شبکه ملی اطلاعات در روستاهای ییلاقی شهرستان تفت اعم از؛ طزرجان، ده بالا و شیخ علی شاه فراهم میشود.
گفتنی است پیگیری توسعه شبکه نسل پنجم تلفن همراه (۵G)، بررسی مشکلات آنتندهی و اینترنت پرسرعت روستایی، جادهای و همچنین پروژه فیبرنوری شهری از دیگر موضوعات مطرحشده در این نشست بود.
منبع؛ روابط عمومی