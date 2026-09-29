باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی- آیتالله سید احمد حسینی خراسانی، عضو فقهای شورای نگهبان، شامگاه سه شنبه در مراسم بزرگداشت مرحوم آیتالله سید موسی شبیری زنجانی که از سوی آیتالله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید با حضور گسترده علما، طلاب و اقشار مختلف مردم در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلاماللهعلیها) برگزار شد، با تجلیل از مقام علمی و اخلاقی آن فقیه فقید، شخصیت والای ایشان را الگویی شایسته برای طلاب و حوزویان دانست.
آیتالله حسینی خراسانی در این مراسم با اشاره به جایگاه برجسته مرحوم آیتالله شبیری زنجانی در حوزه علمیه، اظهار داشت: تواضع و فروتنی از برجستهترین ویژگیهای اخلاقی این فقیه عالیقدر بود که همواره در رفتار و سیره عملی ایشان نمایان میشد.
وی با تأکید بر ضرورت الگوگیری حوزویان از سیره علمای بزرگ، افزود: طلاب و فضلای حوزه باید در کنار کسب دانش و تقویت بنیه علمی، از سیره اخلاقی و رفتاری عالمان بزرگی همچون آیتالله شبیری زنجانی نیز بهره بگیرند و این خصایص ارزشمند را در مسیر تعلیم و تربیت خود سرلوحه قرار دهند.
عضو فقهای شورای نگهبان در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره آن مرحوم، بر تداوم راه علمی و اخلاقی وی در حوزههای علمیه تأکید کرد.