اتصال فیبرنوری از ۳۳۰ هزار به بیش از ۲ میلیون رسید؛ بازنگری در توسعه اینترنت ثابت + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در جلسه کنترل پروژه فیبرنوری کشور با اشاره به بازنگری این پروژه در دولت چهاردهم اظهار کرد: پس از بررسی روند اجرای پروژه در دو سال گذشته و با توجه به تکالیف قانون برنامه هفتم، بازطراحی پروژه فیبرنوری در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: مهمترین تغییر در این بازطراحی، تمرکز همزمان بر توسعه پوشش و افزایش اتصال کاربران به شبکه فیبرنوری است تا سرمایهگذاری انجامشده در این حوزه به استفاده واقعی مردم از این زیرساخت منجر شود.
فتاحی با اشاره به تمرکز ویژه بر کلانشهرها و مراکز استانها گفت: یکی از مشکلات موجود، نبود توازن میان ترافیک شبکههای ثابت و سیار بود و به همین دلیل، با توجه به محدودیت منابع و زمان، توسعه فیبرنوری در مناطق پرتراکم مورد توجه بیشتری قرار گرفت.
معاون وزیر ارتباطات همچنین از اصلاح ۱۷ مصوبه قبلی کمیسیون تنظیم مقررات در حوزه فیبرنوری و تبدیل آنها به ۶ مصوبه جدید خبر داد و گفت: تشکیل صندوق توسعه شبکه فیبرنوری و ایجاد سازوکارهای جدید برای تأمین مالی پروژه نیز از دیگر اقدامات انجامشده بوده است.
فتاحی با اشاره به راهاندازی سامانه یکپارچه «نورسا» برای رصد مراحل مختلف پروژه اظهار کرد: براساس اطلاعات این سامانه، تاکنون بیش از ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار پوشش فیبرنوری ثبت شده و پوشش شبکه از ابتدای دولت بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است.
وی تأکید کرد: هدف صرفاً افزایش پوشش روی نقشه نیست و هیچ نقطهای نباید سبز شود مگر اینکه امکان ارائه سرویس و اتصال کاربر نهایی در آن وجود داشته باشد.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: تعداد اتصالهای فیبرنوری نیز از حدود ۳۳۰ هزار اتصال به بیش از ۲ میلیون اتصال افزایش یافته است. البته بخشی از اطلاعات پوشش و اتصال به دلیل عقبافتادگی در بارگذاری و تطبیق دادهها همچنان در حال بهروزرسانی است.
فتاحی همچنین گفت: ضریب بهرهوری پروژه، یعنی نسبت اتصالهای ایجادشده به میزان پوشش موجود، از ابتدای دولت بیش از ۳۴۰ درصد رشد داشته است.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر اتصال مدارس به شبکه فیبرنوری اظهار کرد: تعداد مدارس متصل به فیبرنوری از ۶۶۱ مدرسه به بیش از ۹ هزار مدرسه افزایش یافته است.
وی افزود: برنامه شرکت مخابرات ایران و سایر اپراتورها برای تکمیل اتصال مدارس در سالهای ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ نیز دریافت شده و روند اتصال مدارس بهصورت مستمر در حال پایش است.
فتاحی با اشاره به وضعیت استانها گفت: تهران با بیش از ۴۶۰ هزار اتصال در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن استانهای اصفهان، خراسان رضوی و البرز قرار گرفتهاند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مسائل مالی و تأمین نقدینگی را از مهمترین چالشهای فعلی پروژه دانست و گفت: با وجود تشکیل صندوق توسعه شبکه فیبرنوری، برخی ابهامات قانونی امکان استفاده حداکثری از منابع این صندوق را محدود کرده است.
وی افزایش هزینه تجهیزات و زیرساختها به دلیل نوسانات ارزی را از دیگر مشکلات پروژه عنوان کرد و افزود: مشکلات مربوط به صدور مجوز حفاری از سوی برخی شهرداریها نیز همچنان ادامه دارد و این مسئله در تهران جدیتر است.
فتاحی همچنین به مشکل ارتباطات بالادستی یا «آپلینک» اشاره کرد و گفت: بخش قابلتوجهی از پوشش ایجادشده در صورت رفع این مشکل میتواند وارد مرحله اتصال شود.
وی هزینه اتصال برای کاربر نهایی را نیز یکی از عوامل مؤثر بر افزایش تعداد اتصالات دانست و گفت: تلاش میشود با همکاری اپراتورها و استفاده از منابع صندوق توسعه شبکه فیبرنوری، موانع این بخش برطرف شود.
در ادامه، بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، با اشاره به وضعیت اینترنت ثابت در کشور اظهار کرد: حدود ۷ میلیون مشترک اینترنت ثابت وجود دارد که بخش قابلتوجهی از آنها همچنان از سرویسهای مبتنی بر ADSL استفاده میکنند و با سرعت و کیفیت پایین مواجه هستند.
وی افزود: لازم است در استراتژی توسعه اینترنت ثابت کشور بازنگری شود؛ چراکه با توجه به وسعت و پراکندگی جغرافیایی ایران، استفاده از یک فناوری واحد برای تمام مناطق ضرورت ندارد.
اکبری تصریح کرد: در شهرهای کوچک و مناطق کمتراکم میتوان با استفاده از فناوریهایی مانند FWA بخش قابلتوجهی از نیاز ارتباطی مردم را تأمین کرد، در حالی که در کلانشهرها توسعه فیبرنوری اهمیت بیشتری دارد.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: تعهدات اپراتورها نیز باید متناسب با فناوری مناسب هر منطقه بازتعریف شود و در شهرهای کوچک، توسعه FWA میتواند بهعنوان بخشی از تعهدات توسعهای اپراتورها مورد توجه قرار گیرد.
اکبری همچنین پیشنهاد کرد برای جمعآوری تدریجی شبکه ADSL یک ضربالاجل مشخص تعیین شود و گفت: ممکن است برخی مشترکان به دلیل قیمت پایینتر همچنان از ADSL استفاده کنند، اما این فناوری دیگر پاسخگوی نیازهای فعلی ارتباطی نیست.
وی درباره ظرفیت FWA نیز اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۲ درصد از پوشش ارتباطی به این فناوری اختصاص دارد و پیشبینی میشود این سهم طی پنج سال آینده به حدود ۱۷ تا ۱۸ درصد برسد.
معاون وزیر ارتباطات تأکید کرد: FWA فناوری نسبتاً ارزان و سریعالوصولی است و با طراحی مشوقهایی برای تأمین تجهیزات سمت مشترک میتوان هزینه اتصال را کاهش داد و در مدت کوتاهی وضعیت دسترسی به اینترنت ثابت را در برخی مناطق بهبود بخشید.