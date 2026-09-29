باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی در رزمایش صنعت آب و برق کشور که در سالن رخشاء شرکت توزیع نیروی برق استان در حال برگزاری است؛ با تأکید بر نقش حیاتی دانش و زیرساختهای بومی در مدیریت شرایط اضطراری و قدردانی از آمادگی نیروهای عملیاتی بر اهمیت انتقال تجربیات موفق در حوزه مدیریت بحران تأکید کرد.
وی با بیان اینکه صنعت آب و برق زیربنای اصلی خدمترسانی و پایداری استان است، اظهار کرد: این صنعت سرمایه بومی ماست و اگر تکیه بر دانش و تجهیزات بومی در این بخش نبود در مواجهه با شرایط دشوار بحرانی با چالشهای غیرقابل جبرانی مواجه میشدیم و کمترین میزان وابستگی در این حوزه نشاندهنده موفقیت ما در رسیدن به خودکفایی است که باید به عنوان یک الگوی موفق ثبت و به نسلهای بعدی منتقل شود.
رحمانی با یادآوری دورانهای سخت مدیریت بحران افزود: در شرایطی که با کمبود تجهیزات مواجه بودیم با همت نیروهای امدادی و خدماتی تأمین حدود ۲۰ تا ۳۰ دستگاه و تجهیزات ضروری در حوزه اورژانس و پزشکی در دستور کار قرار گرفت تا خدماترسانی به مردم در سختترین شرایط لحظهای متوقف نشو
دریاچه ارومیه؛ فراتر از یک بحران منطقهای
رحمانی با تأکید بر حساسیت وضعیت منابع آبی استان، اظهار داشت: اگر مدیریت دریاچه ارومیه بهدرستی هدایت نشود شاهد بزرگترین بحران منطقهای خواهیم بود که تبعات آن علاوه بر استانهای همجوار از جمله آذربایجانشرقی و کردستان، استانهای زنجان، اردبیل و حتی کشورهای همسایه را نیز تحتتأثیر قرار خواهد داد.
استاندار آذربایجانغربی با اشاره به اقدامات انجام شده افزود: به لطف مدیریت اصولی همکاری بیندستگاهی، بارشهای مناسب و اجرای پویشهایی نظیر "رود روان" وضعیت دریاچه اکنون در شرایطی امیدوارکننده قرار دارد و با این حال نباید از رعایت انضباط در مصرف آب غافل شد چرا که تداوم این وضعیت نیازمند هوشیاری مستمر و مدیریت علمی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به همافزایی با استانهای همجوار اشاره کرد و گفت: در مدیریت بحرانهای غیرمترقبه همواره هماهنگی کاملی با استانهای همسایه وجود دارد تا در شرایط اضطراری با مدیریت واحد کمترین فشار به مردم وارد شود.
استاندار آذربایجانغربی در پایان ضمن قدردانی از تمامی تلاشگران صنعت آب و برق که با انگیزه و تعهد در این رزمایش و مأموریتهای روزانه فعالیت میکنند خاطرنشان شد: دستاوردهای امروز ما در توسعه زیرساختها و عبور از بحرانها نتیجه تلاش جمعی و مدیریت صحیح منابعی است که در اختیار داریم و باید با همین روحیه برای آینده استان گامهای بلندتری برداریم
حضور تیمهای تخصصی از ۵ استان کشور در رزمایش صنعت برق و آب
مجید رستگاری مدیرعامل شرکت آب منطقهای آذربایجانغربی نیز در مراسم افتتاحیه این رزمایش با تأکید بر اهمیت ارتقای سطح آمادگی گفت: با استعانت از خداوند متعال و در راستای بررسی مخاطرات احتمالی این رزمایش عملیاتی با هدف ارزیابی توان تجهیزاتی و فرآیندهای واکنش سریع در برابر حوادث کلید خورد.
رستگاری با اشاره به مشارکت گسترده در این عملیات افزود: این رزمایش با حضور تیمهایی از استانهای گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی، کردستان، زنجان و آذربایجان غربی در حال اجراست و از هر استان ۴ شرکت آب منطقهای، شرکت توزیع، شرکت برق منطقهای و شرکت آب و فاضلاب اعزام شدهاند که تیمهای عملیاتی و فنی آنها برای اجرای فرآیندهای واکنش در صحنه، در محل مستقر می شوند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای آذربایجانغربی با بیان اینکه سناریوهای مختلفی از جمله قطع شبکه، بررسی خطوط انتقال و تأسیسات کلیدی در این رزمایش شبیهسازی شده است؛ تصریح کرد: این رزمایش دو ویژگی مهم دارد که یک ویژگی مهم این رویداد، چرخه کامل "اعلام حادثه، تجهیزات، حضور در عملیات و برگشتپذیری به حالت اولیه است و دومین ویژگی هم حضور تمامی دستگاههای خدماترسان از جمله هلالاحمر، اورژانس، مدیریت بحران، راهداری و پلیس، وجه تمایز این رزمایش است که به ما در تقویت هماهنگی بینبخشی و صبر و حوصله تیمها در مدیریت حوادث واقعی کمک شایانی خواهد کرد.
همگام با عملیات؛ برگزاری کارگاههای آموزشی تخصصی
در کنار این رزمایش عملیاتی به منظور تقویت دانش فنی و رویکردهای مدیریت بحران کارگاههای آموزشی ویژهای نیز برای شرکتکنندگان در نظر گرفته شد.
در این بخش از رویداد، کارگاههای مدیریت جامعهمحور حوادث و بلایا و شناسایی خطرات و تجهیزات حفاظت فردی با تدریس اساتید مجرب برگزار شد. در این کارگاه سارا احمدی ارزیاب و مشاور اجتماعی رزمایش بر چگونگی بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی برای کاهش اثرات بحرانها تمرکز داشت. همچنین سیامک عنصری رئیس HSE سازمان آب و برق استان خوزستان آموزشهای لازم در خصوص شناسایی هوشمندانه خطرات در محیطهای عملیاتی و استفاده استاندارد از تجهیزات حفاظت فردی (PPE) را به تیمهای حاضر ارائه داد.
شایان ذکر است این رزمایش طی روزهای ۷ و ۸ مهرماه در جریان است، نقشه راهی برای شناسایی نقاط ضعف و قوت صنعت آب و برق در شمالغرب کشور ترسیم کرده و بر افزایش تعاملات منطقهای برای تداوم خدماترسانی در شرایط اضطراری تأکید دارد.