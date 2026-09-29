رئیس پلیس آگاهی استان قم از دستگیری یک سارق منزل از اتباع خارجی و اعتراف نامبرده به ۲۰ فقره سرقت در قم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ جعفر عباسعلی پور،رئیس پلیس آگاهی استان قم گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل در قم، کارآگاهان پلیس آگاهی استان با ورود به پرونده و انجام اقدامات گسترده موفق به شناسایی و بازداشت عوامل دخیل در این جرایم شدند.

وی افزود: بررسی‌ های دقیق و اقدامات پلیسی نشان داد که متهم اصلی در این پرونده‌ ها، از اتباع خارجی بوده که اشیاء قیمتی از جمله طلا، تلفن‌ های همراه، لپ‌تاپ، هارد و تجهیزات جانبی مانند کابل و لوازم دیجیتال را سرقت کرده است.

رئیس پلیس آگاهی استان قم گفت: در ادامه متهم با هماهنگی مقام قضائی استان بازداشت و در جریان تحقیقات، به ارتکاب ۲۰ فقره سرقت از منازل اعتراف کرد، همچنین در پیگیری‌های انجام شده ۳ نفر مالخر نیز در این رابطه شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ عباسعلی پور ، ضمن تاکید بر اهمیت هوشیاری شهروندان هشدار داد: شهروندان هنگام خروج از منزل، از بسته بودن تمامی درها و پنجره‌ ها اطمینان حاصل کنند و از نصب تجهیزات امنیتی و سیستم‌ های حفاظتی در منازل خود استفاده کرده در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک یا وقوع جرم، بلافاصله با شماره ۱۱۰ تماس حاصل بگیرند.

منبع:پلیس قم