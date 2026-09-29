فرمانده انتظامی ویژه جنوب استان از هلاکت یکی از اشرار و سارقان مسلح تحت تعقیب در درگیری مسلحانه با مأموران پلیس ایرانشهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمدعلی لکزائی  گفت: این شرور مسلح که سابقه چندین فقره قتل، سرقت به عنف، زورگیری مسلحانه و ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان را داشت، با فعالیت در فضای مجازی نیز اقدام به قدرت‌نمایی و ایجاد رعب و وحشت می‌کرد و مدتی تحت تعقیب پلیس قرار داشت.

 فرمانده انتظامی ویژه جنوب استان بیان داشت: ساعاتی پیش پس از شناسایی مخفیگاه متهم در یکی از نقاط حاشیه‌ای ایرانشهر، تیم‌های عملیاتی آن را به محاصره درآوردند که متهم با سلاح جنگی به سمت مأموران تیراندازی کرد؛ در پی تبادل آتش، شرور مسلح به هلاکت رسید و یک قبضه سلاح کلاشینکف به همراه مهمات از وی کشف شد.

 سرهنگ لکزائی در پایان تأکید کرد: امنیت و آسایش شهروندان خط قرمز پلیس است و با هرگونه اقدام مسلحانه علیه مردم و حافظان امنیت، مقتدرانه برخورد خواهد شد.

منبع: فراجا

برچسب ها: فراجا ، سارق مسلح
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