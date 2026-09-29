دولت آمریکا در حال بررسی درخواست از کشور‌های اروپایی برای آزادسازی بخشی از ذخایر گازوئیل خود است تا از اعمال ممنوعیت کامل صادرات گازوئیل از آمریکا جلوگیری شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - پولیتیکو به نقل از منابع آگاه گزارش داد کاخ سفید ممکن است با دولت‌های اروپایی تماس بگیرد و از آنها بخواهد بخشی از ذخایر راهبردی گازوئیل خود را آزاد کنند. دولت دونالد ترامپ همزمان در حال بررسی گزینه‌هایی برای جلوگیری از اعمال ممنوعیت کامل صادرات گازوئیل آمریکا است.

داگ بورگوم، وزیر کشور آمریکا پیش‌تر با اشاره به این طرح گفته بود «این یک واقعیت است که اروپایی‌ها ذخایر گازوئیل زیادی دارند».

پل هیکین، اقتصاددان ارشد و سردبیر نشریه «پترولیوم اکونومیست» در لندن، پیش‌تر اعلام کرده بود اروپا حدود ۳۵۰ میلیون بشکه گازوئیل در ذخایر خود دارد که بزرگ‌ترین مجموعه ذخایر تجاری و دولتی این سوخت در جهان محسوب می‌شود.

با این حال، سخنگوی وزارت اقتصاد و انرژی آلمان گفت برلین احتمالا تنها در صورت بروز کمبود واقعی با چنین اقدامی موافقت خواهد کرد.

منبع: پولیتیکو

برچسب ها: قیمت گازوئیل ، دولت ترامپ
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