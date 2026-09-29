مردم دارالعباده یزد امشب هم با حضور در خیابان‌ها و میادین، انسجام و وحدت ملی را به نمایش گذاشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ مردم دارالعباده یزد امشب هم با حضور در خیابان‌ها و میادین شهر‌های مختلف، بار دیگر بر دفاع از میهن اسلامی، حفظ انسجام ملی و ایستادگی در برابر تهدید‌های خارجی تأکید کردند.

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در این اجتماع‌های شبانه، اقشار مختلف مردم از زن و مرد، پیر و جوان، نوجوانان، خانواده‌ها و کودکان، دوشادوش یکدیگر در صحنه حاضر شدند تا بار دیگر نشان دهند که انسجام ملی و ایستادگی در برابر فشار‌ها و تهدید‌های خارجی، به سرمایه‌ای ماندگار برای ملت ایران تبدیل شده است.

شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران، خیابان‌ها را به جلوه‌ای از همدلی و اتحاد ملی بدل کردند و با سر دادن شعار‌هایی در حمایت از عزت، استقلال، امنیت و منافع ملی، بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و دفاع از اقتدار کشور تأکید کردند.

برچسب ها: حضور مردم یزد ، اتحاد و همدلی مردم ، پرچم ایران پرچم افتخار
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