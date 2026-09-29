احسان حاج‌صفی تعداد بازی‌های ملی خود را به ۱۵۰ رساند تا به تنهایی رکورددار بیشترین بازی ملی در تاریخ فوتبال ایران شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال ایران امشب در دیداری دوستانه در کازان به مصاف روسیه رفت که در نهایت با نتیجه ۲ - ۰ مغلوب شد.

احسان حاج‌صفی کاپیتان باتجربه تیم ملی ایران، این بازی را از روی نیمکت آغاز کرد، اما در دقیقه ۲۷ و پس از مصدومیت محمدمهدی محبی، فرصت حضور در میدان را پیدا کرد.

با حضور حاج صفی در این بازی او با ۱۵۰ بازی ملی از رکورد ۱۴۹ بازی جواد نکونام گذشت و  به بازیکنی تبدیل شد که بیشترین تعداد بازی ملی را برای تیم ملی فوتبال ایران انجام داده است.

حاج‌صفی نخستین بار در خرداد سال ۱۳۸۷ و در جریان دیدار دوستانه تیم ملی ایران مقابل زامبیا پیراهن تیم ملی را بر تن کرد و در آن مسابقه نیز موفق به ارسال دو پاس گل شد.

حاج صفی در ۱۵۰ بازی ملی، ۷ گل زده و ۱۷ پاس گل داده است.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، احسان حاج صفی
خبرهای مرتبط
قلعه‌نویی: روی ۲ اشتباه گل خوردیم/ از برخی بازیکنانی در اردو‌های بعدی استفاده نخواهیم کرد
شافعی:
قلعه‌نویی به فوتبالمان جفا می‌کند/ چوب میدان ندادن به جوانان را می‌خوریم
آشتیانی:
بدون پوست اندازی نباید انتظار پیشرفت در تیم ملی را داشته باشیم
بازی دوستانه؛
ایران ۰ - ۲ روسیه/ دومین باخت متوالی شاگردان قلعه‌نویی + فیلم
کربکندی:
مربی خارجی به جای قلعه نویی بیاورند/ مهدی تاج فرار رو به جلو می‌کند
مراغه چیان:
فدراسیون فوتبال در ناکامی تیم ملی امید مقصر است/ بازیکنان سن بالا به تیم ملی چسبیده‌اند
عدم شادابی ملی پوشان مقابل ازبکستان مشهود بود/ زنگ خطر فوتبال به صدا در آمد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تاج فوق‌سنگین وزنه‌برداری دوباره به ایران رسید؛ علی داودی طلایی شد + فیلم
ایران ۰ - ۲ روسیه/ دومین باخت متوالی شاگردان قلعه‌نویی
کام‌بک شاگردان پیاتزا مقابل اندونزی/ صعود تیم ملی والیبال ایران به عنوان صدرنشین
نهمین طلای کاروان ایران بر گردن بریمانلو در کوراش+ فیلم
جدول مدالی بازی‌های آسیایی ناگویا در روز دهم/ ایران در رده هفتم
علی امیریان به مدال نقره دوی ۸۰۰ متر رسید
استقلال با همان اسکلت اصلی؛ بختیاری‌زاده به دنبال حفظ ساختار تیم
آخرین وضعیت قهرمانی استقلال + فیلم
‌می‌توانیم ژاپن را شکست دهیم و به فینال برسیم
فلاح: تا آخرین تیر با تمام توان جنگیدیم
آخرین اخبار
پرسپولیس بزرگترین قرارداد تبلیغاتی فوتبال ایران را بست + عکس
ایران ۰ - ۲ روسیه/ دومین باخت متوالی شاگردان قلعه‌نویی
جدول مدالی بازی‌های آسیایی ناگویا در روز دهم/ ایران در رده هفتم
آخرین وضعیت قهرمانی استقلال + فیلم
‌می‌توانیم ژاپن را شکست دهیم و به فینال برسیم
تیم دونفره میکس تنیس ایران مقابل چین‌تایپه باخت
تاج فوق‌سنگین وزنه‌برداری دوباره به ایران رسید؛ علی داودی طلایی شد + فیلم
علی امیریان به مدال نقره دوی ۸۰۰ متر رسید
استقلال با همان اسکلت اصلی؛ بختیاری‌زاده به دنبال حفظ ساختار تیم
جوان‌های استقلال زیر ذره‌بین بختیاری‌زاده
استقلال در تعطیلات؛ بختیاری‌زاده به دنبال حفظ روند تیم
کام‌بک شاگردان پیاتزا مقابل اندونزی/ صعود تیم ملی والیبال ایران به عنوان صدرنشین
سرپرست انجمن اسکیت اینلاین فری استایل منصوب شد
بریمانلو: امیدوارم با کسب مدال طلا دل مردم ایران را شاد کرده باشم+ فیلم
واترپلو ایران به نیمه‌نهایی ناگویا رسید
احمدی: لایحه نظام جامع باشگاهداری پس از ۱۳ سال تصویب شد
فلاح: تا آخرین تیر با تمام توان جنگیدیم
نهمین طلای کاروان ایران بر گردن بریمانلو در کوراش+ فیلم
مدال برنز امیر اسماعیلی در بوکس
شکایت پیکان از استقلال رد شد؛ حضور ماشاریپوف قانونی بود
بریمانلو فینالیست شد؛ یک گام تا طلای کوراش
رقبای فرنگی کاران ایران مشخص شدند
نماینده شیرجه ایران به فینال راه یافت
برمکی در کوراش صاحب مدال برنز شد
مهسا دومین مدال تاریخ وزنه برداری ایران را بدست آورد
علیرضا نصیری در وزنه برداری چهارم شد
قلعه‌نویی به فوتبالمان جفا می‌کند/ چوب میدان ندادن به جوانان را می‌خوریم
من به دنبال معافیت پزشکی نیستم/ ۵ ماه باید به خدمت سربازی بروم
ایران-روسیه؛ شاگردان قلعه‌نویی به دنبال طلسم‌شکنی در کازان
رونمایی از ۳ گزینه برای هدایت تیم ملی امید/ افشین قطبی شانس بیشتری دارد