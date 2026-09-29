باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال ایران امشب در دیداری دوستانه در کازان به مصاف روسیه رفت که در نهایت با نتیجه ۲ - ۰ مغلوب شد.

احسان حاج‌صفی کاپیتان باتجربه تیم ملی ایران، این بازی را از روی نیمکت آغاز کرد، اما در دقیقه ۲۷ و پس از مصدومیت محمدمهدی محبی، فرصت حضور در میدان را پیدا کرد.

با حضور حاج صفی در این بازی او با ۱۵۰ بازی ملی از رکورد ۱۴۹ بازی جواد نکونام گذشت و به بازیکنی تبدیل شد که بیشترین تعداد بازی ملی را برای تیم ملی فوتبال ایران انجام داده است.

حاج‌صفی نخستین بار در خرداد سال ۱۳۸۷ و در جریان دیدار دوستانه تیم ملی ایران مقابل زامبیا پیراهن تیم ملی را بر تن کرد و در آن مسابقه نیز موفق به ارسال دو پاس گل شد.

حاج صفی در ۱۵۰ بازی ملی، ۷ گل زده و ۱۷ پاس گل داده است.