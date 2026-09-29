احسان حاج‌صفی تعداد بازی‌های ملی خود را به ۱۵۰ رساند تا به تنهایی رکورددار بیشترین بازی ملی در تاریخ فوتبال ایران شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال ایران امشب در دیداری دوستانه در کازان به مصاف روسیه رفت که در نهایت با نتیجه ۲ - ۰ مغلوب شد.

احسان حاج‌صفی کاپیتان باتجربه تیم ملی ایران، این بازی را از روی نیمکت آغاز کرد، اما در دقیقه ۲۷ و پس از مصدومیت محمدمهدی محبی، فرصت حضور در میدان را پیدا کرد.

با حضور حاج صفی در این بازی او با ۱۵۰ بازی ملی از رکورد ۱۴۹ بازی جواد نکونام گذشت و  به بازیکنی تبدیل شد که بیشترین تعداد بازی ملی را برای تیم ملی فوتبال ایران انجام داده است.

حاج‌صفی نخستین بار در خرداد سال ۱۳۸۷ و در جریان دیدار دوستانه تیم ملی ایران مقابل زامبیا پیراهن تیم ملی را بر تن کرد و در آن مسابقه نیز موفق به ارسال دو پاس گل شد.

حاج صفی در ۱۵۰ بازی ملی، ۷ گل زده و ۱۷ پاس گل داده است.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، احسان حاج صفی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
علی
۰۹:۵۶ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
تیم ملی پیرمردها . نگران نباشید تا ده سال دیگه هم دعوت میشه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۶ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
حاج صفی در ۱۵۰ بازی ملی، ۷ گل زده و ۱۷ پاس گل داده است!!!!!
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۶ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
حاج صفی در ۱۵۰ بازی ملی، ۷ گل زده و ۱۷ پاس گل داده است!!!!!
۲
۰
پاسخ دادن
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