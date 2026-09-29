رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از جمع آوری بیش از ۱۹ هزار و ۵۷۱ تن شیر خام در شش ماهه اول امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - اسداله تیموری‌یانسری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران گفت: ۲۹ سکوی فعال جمع‌آوری شیرخام در استان در شش ماهه نخست امسال موفق به دریافت ۱۹ هزار و ۵۷۱ تُن شیرخام از دامداران شده و این محصول را به واحد‌های فرآوری و صنایع لبنی استان ارسال کرده‌اند.

او تولید شیرخام را یکی از شاخص‌های کلیدی توسعه بخش دامپروری در استان دانست و افزود: این میزان تولید، نتیجه همکاری مستمر دامداران، بهبود شرایط نگهداری دام و نظارت‌های دقیق کارشناسان جهاد کشاورزی بر چرخه تولید تا جمع‌آوری است.

تیموری‌یانسری در ادامه به اقدامات انجام‌شده در راستای پایداری تولید اشاره کرد و گفت: تأمین و توزیع به‌موقع نهاده‌های دامی، ارائه خدمات دامپزشکی، واکسیناسیون و مراقبت‌های بهداشتی دوره‌ای، بهبود جایگاه دام، آموزش‌های فنی به بهره‌برداران و نظارت دقیق بر فعالیت سکو‌های جمع‌آوری شیر از جمله برنامه‌هایی است که به افزایش کیفیت شیر، کاهش تلفات دامی و افزایش بهره‌وری واحد‌های دامداری انجامیده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اهمیت ارتقای سلامت و کیفیت شیر تولیدی، افزود: در چهارماهه اول سال جاری، آزمایش‌های دوره‌ای چربی، بار میکروبی، سلامت و ماندگاری شیر در تمام سکو‌های جمع‌آوری انجام شده و نتایج حاکی از وضعیت مطلوب کیفیت شیر در سطح شهرستان‌هاست.

او کنترل زنجیره سرد از زمان دوشش دام تا تحویل به صنایع لبنی را از اولویت‌های مهم جهاد کشاورزی برشمرد و گفتد: هرگونه تخلف یا عدم رعایت استاندارد‌ها با پیگیری جدی مواجه خواهد شد.

تیموری‌یانسری با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای حوزه دامپروری، افزود: هدف جهاد کشاورزی افزایش تولید، کاهش هزینه‌های دامداران و کمک به ثبات بازار لبنیات است. با توسعه طرح‌های بهبود تغذیه دام، نوسازی تجهیزات و حمایت‌های بیمه‌ای، انتظار داریم در سال آینده شاهد رشد تولید باشیم.

تیموری‌یانسری در پایان با تأکید بر رویکرد راهبردی این مجموعه، افزود: تداوم این روند حکایت از احیای پایدار روستاها، معیشت دامداران و تحقق عینی اقتصاد مقاومتی در مسیر «خوداتکایی تولید» و «امنیت غذایی» دارد.

او گفت: وقتی شیر تولیدی باکیفیت، زنجیره‌ای از اشتغال تا صنعت را پویا می‌کند و دامدار روستایی با دلگرمی به تولید ادامه می‌دهد، درواقع الگوی کوچ‌زدایی از حاشیه‌نشینی و بازگشت به زیست‌بوم مولد روستایی رقم می‌خورد که یکی از اصلی‌ترین اهداف جهاد کشاورزی در ترسیم افق جهش تولید و تاب‌آوری اقتصادی، احیای روستا زیستی است