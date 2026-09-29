باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - پلیس مبارزه با تروریسم انگلیس روز سهشنبه اعلام کرد در جریان تحقیقات درباره یک طرح مشکوک برای هدف قرار دادن پایگاه هوایی سلطنتی فیرفورد، هیچ وسیله انفجاری دستساز پیدا نشده است.
این پایگاه محل استقرار نیروهای آمریکایی است که برای حملات علیه ایران مورد استفاده قرار گرفته است.
پلیس اعلام کرد در جریان بازرسی خودروها در محل، مقداری بنزین کشف شده و همچنین جستوجو در چند ملک در لندن انجام گرفته است. به گفته پلیس، عملیات بازرسی در اطراف پایگاه فیرفورد در حال کاهش است و انتظار میرود تا روز چهارشنبه بهطور کامل پایان یابد.
پنج مردی که روز یکشنبه بازداشت شده بودند، پس از آزادی با قرار وثیقه همچنان تحت تحقیق قرار دارند. پلیس تأکید کرد آزادی آنها به معنای پایان تحقیقات نیست و تصمیمی در چارچوب روند تحقیقات بوده است.
لارنس تیلور، رئیس پلیس ملی مبارزه با تروریسم انگلیس گفت این تصمیم ممکن است برای بسیاری تعجبآور باشد، اما بر اساس تجربه و بررسی دقیق اختیارات پلیس اتخاذ شده است.
منبع: رویترز