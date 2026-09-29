باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام والمسلمین منتظری در جلسه هیات عمومی امروز با اشاره به هفته دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس یک مقطع فراموش نشدنی و نورانی در تاریخ انقلاب اسلامی است، دورانی که دشمن با برخورداری از حمایت قدرت‌های بزرگ و منطقه‌ای و تجهیزات گسترده نظامی وارد میدان شد و با محاسبات غلط خود قصد داشت شجره طیبه تازه غرس شده انقلاب را از بیخ و بن برکند، اما رزمندگان با تکیه بر ایمان، روحیه مقاومت، همراهی مردم و هدایت امام خمینی (ره) توانستند در برابر این تهاجم، دلیرمردانه و با پایمردی ایستادگی کنند.

وی رهبری داهیانه بنیانگذار کبیر انقلاب، عنایات خداوند، اعتقادات راسخ و پشتیبانی مردم از انقلاب را از جمله عوامل موثر در پیروزی ملت و ناکامی دشمن عنوان کرد و گفت: نیرو‌های نظامی ما با پشتیبانی مردم با وجود محدودیت‌های تجهیزاتی و آموزشی، تحت تأثیر نفوذ معنوی و رهبری پیامبرگونه امام راحل (ره) با تمام توان در برابر دشمن ایستادند و اجازه ندادند اهداف اصلی دشمن برای براندازی نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران محقق شود.

رئیس دیوان عالی کشور افزود: پس از پایان جنگ هشت‌ساله، دشمنی استکبار جهانی در ابعادی دیگر و البته گسترده‌تر ادامه پیدا کرد و دشمن در سال‌های گذشته با استفاده از روش‌های مختلف برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی تلاش کرده است، در جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم اقدامات تجاوزگرانه بسیاری علیه کشور ما صورت داد، اما مردم بصیر و انقلابی تحت رهبری امام شهید (ره) و خلف صالحش آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (دامت برکاته) به میدان آمدند و نشان دادند با چه صلابتی پای آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاده‌اند.

منتظری در ادامه با تسلیت سالروز شهادت سید مقاومت شهید سیدحسن نصرالله و شهید سیدهاشم صفی الدین (ره)، یاد و خاطره شهدای جبهه مقاومت را گرامی داشت و گفت: این شهیدان بزرگوار افتخاری برای شیعیان لبنان و مسلمانان هستند، ان شاء الله به فضل خدا و به برکت خون پاکشان به زودی شاهد پیروزی حق علیه باطل خواهیم بود.

رئیس دیوان عالی کشور در بخش دیگری از سخنانش با توجه به دستور کار جلسه تصریح کرد: رسیدگی به پرونده‌های مربوط به وقف به دلیل ماهیت خاص آن (که با حقوق شرعی، حقوق مالکیت و منافع عمومی گره خورده است)، دقت و حساسیت بسیار بالایی می‌طلبد، لازم است قضات در رسیدگی به این قبیل پرونده‎ها، ضمن کارشناسی دقیق اموال، مستندات ثبتی و صحت سند از منافع عمومی صیانت کنند.

وی در ارتباط با پرونده دوم اصراری- حقوقی مرتبط با حقوق عامه و طرح‌های عمرانی شهرداری که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، تاکید کرد: در طرح‌های عمومی و عمرانی، ضرورت اجرای طرح و بهای عادلانه ملک مشخص شده است و نهاد‌های دولتی از جمله شهرداری‌ها مکلف به رعایت قوانین هستند تا در این رابطه هزینه‌ای به بیت المال تحمیل نشود، ضروری است در کارشناسی‎ها قیمت به گونه‌ای محاسبه شود که حقوق اشخاص تضییع نشود.

رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه موضوعات مرتبط با طرح‌های عمرانی و منافع عمومی از مسائل مبتلا به در جامعه است، بر آسیب شناسی این موضوع به منظور اصلاح قانون و یا صدور رای وحدت رویه در این رابطه تاکید کرد.

در این جلسه پرونده با موضوع مطالبه اجرت المثل اراضی واقع شده در طرح و خسارت تأخیر تأدیه مربوط به شعبه شصتم دادگاه عمومی حقوقی تهران به جهت اختلاف نظر با شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب حقوقی در نهایت با اکثریت (تعداد ۴۹ نفر از ۶۲ نفر) اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی، رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه علاوه بر بهای ملک مالک استحقاق دریافت اجرت المثل ایام تصرف را نیز دارد با استناد به ماده ۳۱۱ قانون مدنی مورد تأیید قرار گرفت.

گفتنی است، جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری و با حضور قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور و عباس منصوری نماینده دادستان کل کشور برگزار شد.

منبع: قوه قضاییه