وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به روند توسعه شبکه فیبر نوری در کشور گفت: طی دو سال گذشته، میزان اتصال فیبر نوری بیش از ۵۰۰ درصد و میزان پوشش این شبکه حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه کنترل پروژه فیبرنوری کشور با حضور اپراتورهای ارتباطی اظهار کرد: در ابتدای دولت چهاردهم، یکی از اهداف اصلی وزارت ارتباطات حرکت به سمت ایجاد توازن میان ترافیک شبکههای ثابت و سیار و افزایش سهم شبکه ثابت بود. بر همین اساس، هدفگذاری برای رسیدن سهم ترافیک شبکههای ثابت و سیار به نسبت ۵۰ به ۵۰ انجام شد.
او با اشاره به روند توسعه شبکه فیبرنوری در کشور گفت: در دو سال گذشته میزان اتصال کاربران به شبکه فیبرنوری بیش از ۵۰۰ درصد رشد داشته و پوشش این شبکه نیز بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است.
وزیر ارتباطات با اشاره به شرایط دشوار کشور در دو سال گذشته افزود: محدودیتهای جدی در شبکه اینترنت بینالملل، وقایع دیماه سال گذشته و جنگ، شرایطی غیرعادی و پیشبینیناپذیر را برای توسعه زیرساختهای ارتباطی ایجاد کرد، اما با همکاری اپراتورها روند توسعه فیبرنوری متوقف نشد.
وی ادامه داد: یکی از تغییرات مهم در اجرای پروژه فیبرنوری، تمرکز بر «اتصال» در کنار «پوشش» بود. صرف ثبت پوشش روی نقشه، تصویر دقیقی از میزان بهرهبرداری از زیرساخت ایجاد نمیکند و اتصال کاربران میتواند شاخص شفافتری برای ارزیابی عملکرد پروژه باشد.
وزیر ارتباطات با اشاره به رشد بیش از ۵۰۰ درصدی اتصال فیبرنوری در دو سال گذشته گفت: پوشش این شبکه نیز با بیش از ۴۰ درصد رشد به حدود ۱۱ میلیون مورد رسیده است که نشاندهنده ادامه عملیات حفاری، ایجاد زیرساخت و توسعه شبکه در کشور است.
وی یکی از الزامات توسعه پایدار شبکه ارتباطی را اصلاح اقتصاد این بخش دانست و اظهار کرد: اگر اقتصاد یک حوزه بهدرستی تنظیم نشود، حتی با وجود اقدامات دستوری، روند توسعه پایدار نخواهد بود.
وزیر ارتباطات با اشاره به قدیمی بودن بخشی از مصوبات تعرفهای حوزه ارتباطات گفت: بخش قابلتوجهی از مصوبات مربوط به تعرفهها به سالهای گذشته بازمیگردد و با توجه به تغییر شرایط اقتصادی، لازم است این موضوع مورد بازنگری قرار گیرد.
وی افزود: در مصوبات جدید باید سازوکاری در نظر گرفته شود که تعرفهها متناسب با شرایط تورمی، نرخ ارز و شاخصهای اقتصادی بهصورت دورهای بهروزرسانی شوند تا هر سال روند توسعه شبکه با چالشهای جدید مواجه نشود.
وزیر ارتباطات همچنین درباره چالشهای صندوق توسعه شبکه فیبرنوری گفت: نگهداشتن منابع مالی در صندوق، با توجه به شرایط اقتصادی و تورمی کشور، به نفع بخش ارتباطات نیست و باید سازوکاری برای پرداخت منابع و تزریق آن به پروژهها ایجاد شود.
وی افزود: در روند تشکیل صندوق، برخی ایرادات و ابهامات حقوقی و نگارشی در قانون وجود داشت که موجب ایجاد مشکلاتی در استفاده از منابع شد، اما این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.
وزیر ارتباطات تأکید کرد: هدف این است که منابع صندوق هرچه سریعتر در مسیر توسعه شبکه قرار گیرد و اجرای پروژههای فیبرنوری به دلیل مشکلات مالی متوقف نشو
وی در ادامه به مشکلات مربوط به مدیریت شهری و صدور مجوزهای حفاری اشاره کرد و گفت: در برخی شهرها با همکاری اپراتورها و شهرداریها گشایشهایی ایجاد شده است؛ اما در تهران همچنان موانعی وجود دارد که باید برطرف شود.
وزیر ارتباطات افزود: موضوع همکاری شهرداری تهران در دستور کار قرار گرفته و تلاش میکنیم با برگزاری جلسات مشترک، راهکاری برای رفع این مشکل پیدا کنیم و از تجربه شهرهایی مانند مشهد و شیراز نیز برای حل مسائل مشابه در سایر شهرها استفاده شود.
وی در پایان با اشاره به برگزاری جلسات منظم با اپراتورها اظهار کرد: هدف از این جلسات، دریافت گزارش عملکرد، شناسایی موانع و رسیدن به راهکارهای مشترک برای ادامه توسعه شبکه فیبرنوری است.
وزیر ارتباطات تأکید کرد: موضوع سازوکار پرداخت منابع صندوق توسعه شبکه فیبرنوری و همچنین تعامل با شهرداری تهران تا پایان مهرماه در دستور کار قرار دارد و تلاش میشود در جلسه بعدی، جمعبندی مشخصی درباره این دو چالش ارائه شود.