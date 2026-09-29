باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ سیفالله آقابیگی مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو در آیین افتتاح رزمایش منطقه شمالغرب کشور که در سالن رخشاء شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی در ارومیه برگزار می شود؛ ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت، اظهار داشت: این رزمایش در شرایطی آغاز میشود که این منطقه تجربه حوادث طبیعی و همچنین دوران دفاع مقدس و جنگهای اخیر را پشت سر گذاشته است؛ تجاربی که سرمایهای ارزشمند برای ارتقای توان عملیاتی ما محسوب میشود.
تابآوری زیرساختها؛ حلقه مفقوده محاسبات دشمن
آقابیگی با مقایسه شرایط کنونی صنعت آب و برق با دوران دفاع مقدس تصریح کرد: دشمن در جنگ هشتساله به دنبال فروپاشی کشور از طریق اشغال مناطق استراتژیک بود اما امروز با بهرهگیری از تکنولوژیهای پیشرفته و جنگهای نوین زیرساختهای حیاتی را هدف قرار میدهد با این حال ثابت شده است که تابآوری شبکه آب و برق کشور تمامی معادلات دشمن را برهم زده و مانع از دستیابی آنها به اهداف شوم خود شده است.
وی با اشاره به دیدگاههای فرماندهان نظامی کشور افزود: در اتاقهای جنگ همواره یکی از دغدغههای اصلی میزان تابآوری زیرساختها در شرایط تهاجم بوده است و وزارت نیرو با ایجاد همافزایی و ارتقای توان پاسخگویی ثابت کرد که در کنار اقتدار نیروهای مسلح تابآوری زیرساختها شرطی ضروری برای حفظ کشور در برابر تهاجمات است.
مدیرکل مدیریت بحران وزارت نیرو با تأکید بر اینکه برگزاری این رزمایشها صرفاً جنبه تشریفاتی ندارد، گفت: در سال گذشته بیش از ۱۲۹۶ رزمایش در سطوح ملی، منطقهای، استانی و شرکتی برگزار شده است و هدف ما از این اقدامات تمرین عملیاتی برای مدیریت بحران در کوتاهترین زمان ممکن است بهطوری که بازیابی و بازآرایی تجهیزات آسیبدیده از جمله دکلهای انتقال نیرو که در شرایط عادی هفتهها زمان میبرد در این رزمایشها به کمتر از یک ساعت کاهش یافته است.
تقدیر از پیشگامی آذربایجانغربی
آقابیگی در بخش دیگر از سخنان خود استان آذربایجانغربی را از استانهای پیشرو در زمینه مشارکت و تجمیع ظرفیتها برای ارتقای تابآوری دانست و از حمایتهای استاندار و مدیران عامل صنعت آب و برق این استان قدردانی کرد.
وی همچنین با اشاره به رضایتمندی بیش از ۹۰ درصدی مردم از خدمات صنعت آب و برق در بحرانهای اخیر این دستاورد را نتیجه تلاش شبانهروزی و تمرینهای مستمر همکاران در سراسر کشور خواند.
آقابیگی در پایان خاطرنشان شد: دشمن هیچگاه از توطئه غافل نمیشود و ما نیز با تجدید پیمان با شهدا همگام با سایر بخشهای دفاعی کشور با چشمان بیدار و آمادگی کامل برای پایداری خدمات به مردم عزیز ایران تلاش خواهیم کرد.
گفتنی است در این رزمایش که با حضور بیش از ۵۰۰ نفر از متخصصان و با استفاده از ۱۵۰ دستگاه سبک و سنگین برگزار می شود بخشهای مختلف عملیاتی به تمرین سناریوهای بازسازی و بازتوانی شبکه پرداخته و بر استمرار خدماترسانی در شرایط اضطراری تأکید می شود.
استقرار اکیپهای عملیاتی صنعت آب و برق در ۱۲ نقطه آذربایجانغربی
مجید نجفی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی و سخنگوی پنجاه و یکمین رزمایش صنعت آب و برق در شمال غرب کشور نیز با اظهار اینکه رزمایش تمرینی-عملیاتی صنعت آب و برق با هدف ارتقای آمادگی در برابر شرایط بحرانی با دستور استاندار آذربایجانغربی از فردا هشتم مهرماه در ۱۲ نقطه استراتژیک استان آغاز میشود؛ گفت: این رزمایش با رویکرد تمرین عملیاتی در شرایط بحران بهویژه مقابله با سیل و طوفان با حضور تیمهای عملیاتی این صنعت در نقاط تعیینشده اجرایی خواهد شد.
نجفی افزود: در این مانور که با دستور استاندار آذربایجانغربی کلید میخورد اکیپهای تخصصی در ۱۲ نقطه از پیش تعیینشده مستقر میشوند؛ بهگونهای که برای هر شرکت دو نقطه عملیاتی مجزا جهت اجرای سناریوهای بحران تعریف شده است.
ارزیابی توان عملیاتی؛ اولویت اصلی رزمایش
سخنگوی رزمایش صنعت آب و برق در شمال غرب کشور ارزیابی دقیق توانمندیهای نیروها در شرایط اضطراری را از اهداف اصلی این رویداد دانست و گفت: تیمهای عملیاتی با حضور در میدان سناریوهای مختلف بحران را بهصورت عملی اجرا خواهند کرد تا میزان تابآوری و سرعت عمل دستگاهها در مواجهه با حوادث احتمالی سنجیده شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تقویت ناوگان و بهروزرسانی تجهیزات را از محورهای کلیدی این رزمایش برشمرد و تصریح کرد: در راستای افزایش ضریب ایمنی و پایداری شبکه خدماترسانی اقداماتی جهت تجهیز امکانات شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی انجام شده است.
نجفی خاطرنشان شد: تأمین و تجهیز ناوگان از جمله خرید و استقرار بیلهای مکانیکی، ژنراتورهای اضطراری و تقویت ناوگان آبرسانی از جمله اقداماتی است که با استفاده از ظرفیتهای اعتباری موجود برای مقابله با شرایط بحرانی پیشبینی شده است.
سخنگوی این رزمایش در پایان یادآور شد: علاوه بر تمرین عملیاتی فراهمکردن بسترهای لازم برای جذب اعتبارات موردنیاز جهت تقویت زیرساختها در دوران بحران از دیگر اهداف استراتژیک این رزمایش است تا استان در مواجهه با حوادث غیرمترقبه جوی کمترین آسیب و بالاترین سطح پایداری خدمات را داشته باشد.