ولودیمیر زلنسکی اعلام کرد اوکراین با بلژیک برای دریافت سه فروند جنگنده اف-۱۶ تا پایان سال به توافق رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین روز سه‌شنبه اعلام کرد این کشور با بلژیک به توافق رسیده است تا سه فروند جنگنده اف-۱۶ تا پایان سال دریافت کند.

او گفت بلژیک و چند کشور دیگر از جمله اسپانیا، پیش‌تر مهمات مورد نیاز جنگنده‌های اف-۱۶ را در اختیار کی‌یف قرار داده‌اند. او با اشاره به ادامه حملات روسیه، بر تقویت توان پدافند هوایی اوکراین تأکید کرد.

زلنسکی همچنین در دیدار با رئیس پارلمان دانمارک و رئیس بانک اروپایی بازسازی و توسعه درباره حمایت‌های دفاعی و انرژی، تقویت شبکه برق، بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده و حمایت مالی از اقتصاد اوکراین گفت‌و‌گو کرد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: جنگ اوکراین ، ولودیمیر زلنسکی
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