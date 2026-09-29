باشگاه خبرنگاران جوان - علی بحرینی روز سهشنبه در جریان شصتوسومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، وضعیت مردم فلسطین را یکی از فاجعهبارترین جلوههای سرکوب نژادی در جهان امروز توصیف کرد و گفت: ماشین نسلکشی اسرائیل همچنان متوقف نشده است.
وی با اشاره به وضعیت زنان و کودکان فلسطینی، سیاستهای اعمالشده علیه مردم فلسطین را مصداق تبعیض نظاممند و آپارتاید دانست و در این زمینه به یافتههای دیوان بینالمللی دادگستری استناد کرد.
سفیر و نماینده دائم ایران در ژنو تأکید کرد افرادی که در این «ساختار جنایتکارانه» مشارکت دارند و از سوی رژیم صهیونیستی حمایت میشوند، باید در برابر اقدامات خود پاسخگو باشند.
بحرینی همچنین از آمریکا و برخی کشورهای اروپایی خواست به حمایت و مصونیتبخشی به رژیم صهیونیستی پایان دهند و اجازه دهند سازوکارهای پاسخگویی بدون اعمال استانداردهای دوگانه اجرا شود.
نماینده دائم ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات جنوب لبنان هشدار داد که «همان الگو» اکنون در این منطقه نیز در حال شکلگیری است.
وی تخریب سازمانیافته خانهها، اراضی کشاورزی، زیرساختهای آب و خدمات اساسی و اقداماتی را که مانع بازگشت غیرنظامیان به مناطق خود میشود، از جمله مصادیق رفتار رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان برشمرد و خواستار بررسی این اقدامات در چارچوب کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسلکشی شد.
بحرینی به طور مشخص به ماده ۲(ج) این کنوانسیون اشاره کرد که تحمیل عمدی شرایط زندگی بر یک گروه با هدف نابودی فیزیکی کلی یا جزئی آن را در زمره اعمال مشمول تعریف نسلکشی قرار میدهد.
سفیر ایران در پایان با تأکید بر ضرورت واکنش جامعه بینالمللی هشدار داد: «تاریخ سکوت در برابر چنین جنایاتی را نخواهد بخشید.»
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در این نشست همچنین گزارش دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر درباره اجرای قطعنامه ۳۱/۳۶ و فعالیت شرکتهای مرتبط با شهرکسازیهای رژیم صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی فلسطین را بررسی کرد.
این قطعنامه که در سال ۲۰۱۶ به تصویب شورای حقوق بشر رسید، از کمیساریای عالی حقوق بشر خواست پایگاه دادهای از شرکتهای دخیل در برخی فعالیتهای مرتبط با شهرکهای اسرائیلی در سرزمینهای اشغالی تهیه و آن را بهروزرسانی کند.
فعالیتهایی مانند تأمین مالی، ساختوساز، ارائه خدمات و زیرساخت و بهرهبرداری از منابع طبیعی مرتبط با شهرکها از جمله موارد مورد بررسی در این سازوکار است.
جمهوری اسلامی ایران این شرکتها را بخشی از شبکه اقتصادی دخیل در نقض حقوق مردم فلسطین میداند و تأکید دارد که مسئولیت و پاسخگویی نباید صرفاً به عاملان مستقیم جنایات محدود شود.
شصتوسومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از هفتم سپتامبر در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو آغاز شده و تا هفتم اکتبر ادامه خواهد داشت.