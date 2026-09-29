در بیانیه سه شنبه شب وزارت امور خارجه آمده است: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم کردن شدید سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کودک کش و جنگ طلب رژیم صهیونیستی به امارات متحده عربی نسبت به پیامدهای بسیار خطرناک حضور رژیم اشغالگر در منطقه هشدار می‌دهد.

در شرایطی که منطقه غرب آسیا به دلیل تجاوزات نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران و تشدید اشغالگری و نسل کشی در سرزمین های اسلامی به ویژه فلسطین ولبنان ، در یکی از شکننده ترین و حساس ترین برهه های تاریخی قرار داردحضور جنایتکاری که دستانش به خون صدها هزار انسان بی گناه آلوده است و تحت پیگرد محاکم بین المللی قرار دارد، بسیار خطرناک و هشدار برانگیز است.

بدون تردید با توجه به دشمنی و عناد اثبات شده رژیم صهیونیستی با ایران و دیگر کشورهای منطقه و تهدیدهای مکرر رژیم علیه جمهوری اسلامی ایران همه کشورهای منطقه باید مراقب پیامدها و عواقب چنین حضوری که تهدید کننده صلح و امنیت جمعی منطقه است باشند.

امنیت منطقه‌ای یک امر جمعی و تفکیک ناپذیر است و هر تحرکی که بسترساز ورود بازیگران ناامن ساز به منطقه شود در نهایت به زیان همه کشورهای منطقه خواهد بود و منجر به تفرقه انگیزی و تشدید ناامنی و بی‌ثباتی بیشتر در غرب آسیا می‌شود.

بر این اساس از حکومت‌های منطقه انتظار می‌رود با درک مسئولیت خود در قبال صلح و ثبات منطقه از فراهم کردن زمینه برای حضور مخرب رژیم صهیونیستی خودداری کنند و اجازه ندهند قلمروی کشورهای منطقه به بستری برای اقدامات بی‌ثبات کننده علیه دیگر کشورهای منطقه تبدیل شود.