باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - مرضیه برومند، دبیر سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان ضمن اشاره به سختی‌هایی که ملت ایران در طول یکسال گذشته به دلیل مواجهه با دو رژیم تروریستی گذرانده و شهدایی را در این راه تقدیم کرده، گفت: دو قدرت جهانی در نهایت خشونت و وحشی‌گری به سرزمین ما حمله کردند و جان‌های زیادی را از بین بردند؛ نه‌تنها از میان رزمندگان بلکه جان مردم عادی هم گرفتند. از همه تلخ‌تر و غم‌انگیزتر اینکه خونِ بچه‌های ما را عامدانه بر زمین ریختند و یک ملتی را برای همیشه عزادار کردند. به همین دلیل، بار سنگینی به دوشِ جشنواره تئاتر کودک است.

برومند خاطرنشان کرد: جشنواره سی‌ویکم وظیفه دارد حال بچه‌ها را خوب کند و روی زخم‌های روح و روان آنها مرهم بگذارد. به آنها آرامش بدهد و امید ببخشد. بچه‌ها را بخنداند و سرگرم کند. برایشان تئاتر‌های امیدبخش اجرا کند و با زبان تئاتر با آنها از عشق، همدلی، همبستگی و ارزش‌های سرزمین‌مان ایران بگوید.