سرمربی تیم ملی فوتبال بعد از ۲ شکست برابر ازبکستان و روسیه از کلید واژه تکراری اشتباهات فردی سخت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم ملی فوتبال کشورمان در حالی در ۲ بازی دوستانه برابر تیم‌های ملی ازبکستان و روسیه شکست خورد که امیر قلعه نویی بعد از این ۲ بازی کلید واژه اشتباهات فردی را تکرار کرد.

امیر قلعه نویی بعد از شکست ۳ بر یک مقابل ازبکستان صراحتا اعلام کرد که گل‌های اول و دوم روی اشتباهات فردی به ثمر رسیدند و حتی از اشتباه بچگانه بازیکنان باتجربه از جمله احسان حاج صفی و علیرضا بیرانوند سخن گفت. البته او در همان نشست خبری، مسئولیت شکست را هم پذیرفت و بیان کرد که مقصر اصلی خودش است.

به هر حال سرمربی تیم ملی فوتبال این استدلال را داشت که بازی‌های تدارکاتی برای شناسایی چنین اشتباهاتی برگزار می‌شوند تا در بازی‌های رسمی تکرار نشوند.

البته اشتباهات فردی در بازی با تیم ملی روسیه هم تکرار شد و امیر قلعه نویی باز هم در نشست خبری بعد از شکست برابر روسیه به این موضوع اذعان کرد که تیم ملی روی اشتباهات فردی ۲ گل از روسیه دریافت کرد.

اگر یک مدافع و یک دروازه بان اشتباه کنند، می‌توان آن را اشتباه فردی نامید، اما وقتی تیم ملی در ۲ بازی متوالی ۵ گل دریافت می‌کند و در هر ۲ بازی نشانه‌هایی از آسیب پذیری دفاعی دیده می‌شود، طبیعی است که نگاه‌ها فقط به بازیکن خاطی محدود نمی‌ماند.

مسئله این نیست که بازیکنان اشتباه می‌کنند، چون فوتبال بدون اشتباه وجود ندارد. اما مسئله مهم است که چرا ساختار تیم در برابر این اشتباهات تا این اندازه آسیب پذیر است.

قلعه نویی در بازی با ازبکستان از اشتباه احسان حاج صفی در گل اول و خطای بیرانوند که به گل دوم ازبکستان منجر شد، سخن گفت. این نگاه بخشی از واقعیت بازی را توضیح می‌دهد، اما همه را توضیح نمی‌دهد.

اگر حتی ۲ گل نخست ازبکستان مستقیما حاصل اشتباهات فردی بوده باشند در آن صورت نحوه واکنش به این اتفاقات، حفظ تمرکز، سازمان دفاعی و توانایی بازگشت به بازی دیگر صرفا مسئله یک بازیکن نیست.

در کازان نیز نخستین گل روسیه بعد از اشتباه در خط دفاعی ایران به ثمر رسید و تلاش‌های قلعه نویی برای تغییر شرایط دفاعی تیم نتوانست مانع دریافت گل دوم شود.

اینجاست که عبارت تکرار شونده قلعه نویی می‌تواند محل بحث باشد. به هر جال بازی دوستانه فرصتی برای اصلاح است. اگر یک اشتباه در فرغانه رخ داد در بازی بعدی با روسیه نباید این اشتباه تکرار نشود.

اگر قرار است اشتباهات فردی در بازی‌های تدارکاتی شناسایی شوند، در مرحله بعد این اشتباهات باید رفع شوند. البته همانطور که دیدیم اشتباهات فردی در بازی با روسیه نه تنها حذف شد بلکه قلعه نویی باز هم مدعی شد که تیم ملی روی اشتباهات فردی برابر روسیه گل دریافت کرد و در نهایت بازی را واگذار کرد.

بازی بعدی برای تیم ملی فوتبال فرصتی برای تکرار این جمله نیست که «بازیکن اشتباه کرد». آزمون اصلی این است که آیا تیمی که ۵ گل در ۲ بازی می‌خورد، می‌تواند از اشتباهش درس بگیرد یا نه!

حالا پرونده فیفا دی با ۲ شکست برای ملی پوشان ایران بسته شده است، اما این سوال باقی می‌ماند که اگر همه چیز را پای اشتباهات فردی بنویسیم، سهم ساختار تیم در این اشتباهات کجاست؟

به هر حال قلعه نویی پشت اشتباهات فردی قایم شده است، اما او هم در این اشتباهات مقصر است، چرا که وقتی تیمش روی اشتباهات فردی برابر ازبکستان می‌بازد دیگر باخت مقابل روسیه روی اشتباهات فردی توجیه فنی ندارد.