باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - غلامرضا میرزایی عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره اظهارات ترامپ علیه ایران گفت: رئیسجمهور محترم در نطقی دقیق و حسابشده، مطالبی را در سازمان ملل مطرح کرد حرف دل مردم و مسئولان بود، اما ترامپ با آن اظهارات وقیحانهای که داشت نشان میدهد که میخواهد شکستها و ناکامیهای گذشته را به هر قیمتی جبران کند به همین دلیل، مسئولان کشور باید نسبت به این موضوع با دقت و هوشیاری بیشتری عمل کنند.
نماینده مردم بروجن در مجلس اظهار کرد: ترامپ برای بازگرداندن حیثیت بربادرفته خود میخواهد دست به هر اقدامی بزند.
این نماینده مجلس میگوید در تفاهمنامه اسلامآباد که میان ایران و آمریکا امضا شد به نظر میرسید طرف مقابل خود را بازنده میدانست. اکنون نیز با توجه به مطالبات و خواستههای هفتگانهای که از سوی ما مطرح شده است، شدت این شکست را جدیتر میبینند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس تاکید کرد: دشمنان با توجه به شکستهایی که از ایران خوردند میخواهند به اقداماتی دست بزنند که خارج از قاعده انسانیت است و ما باید با تمام توان در صحنه باشیم و تمام تجهیزات نظامی خود را آماده کنیم چون به نظر من قطعا جنگ در پیش داریم.
میرزایی گفت: آنچه در اظهارات ترامپ در سازمان ملل مطرح شد نشانه اتفاقات جدیدی در منطقه است البته اگر ما به موقع و دقیق وارد شویم شکستهای دشمنان مفتضحانهتر از قبل تکرار میشود.