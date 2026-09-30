باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - به مناسبت روز آتشنشانی و ایمنی، مراسمی ویژه در مجتمع لاله شهرکرد با حضور آتشنشانان و خانوادههای آنان برگزار شد.
این مراسم با هدف تجلیل از خدمات این نیروهای امدادی و ایجاد فضای صمیمانه با خانوادهها، با برنامههای فرهنگی، مسابقات و فعالیتهای شاد همراه بود.
در جریان این مراسم سعید رئیسی فرماندار شهرکرد با اشاره به اهمیت حیاتی فعالیت این نیروها، بر لزوم حمایتهای همهجانبه از قشر آتشنشانان تأکید کرد.
وی افزود: تأمین تجهیزات مدرن و بهروز برای ایستگاهها، از جمله برنامههای در دستور کار برای ارتقای سطح ایمنی شهر است.
رئیسی با اشاره به نیاز مبرم به تجهیزاتِ بهروز مانند نردبانهای بلند برای انجام مأموریتهای دشوار، اظهار داشت: پیگیری برای تأمین این تجهیزات در دستور کار قرار دارد تا به تجهیزات سازمان افزوده شود.
عنایت الله راهنورد رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهرکرد گفت: در حال حاضر، ۵ ایستگاه آتشنشانی در شهرکرد با بهرهگیری از ۷۱ نیروی متخصص، وظیفه ایمنی و پاسخگویی به حوادث را در سطح شهر بر عهده دارند.
وی افزود: همچنین از ابتدای امسال تاکنون ۶۱۲ عملیات اطفای حریق و امداد و نجات توسط نیروهای آتش نشانی انجام شده است.