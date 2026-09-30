مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران از پیشرفت ۴۰ درصدی پروژه مسکن آتش‌نشانان خبر داد و گفت: در قالب این طرح ۵ هزار آتش‌نشان تا سال ۱۴۰۷ صاحب خانه خواهند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - قدرت‌الله محمدی، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره آخرین وضعیت طرح مسکن آتش‌نشانان اظهار کرد: بر موضوع مسکن آتش‌نشانان تأکید ویژه‌ای شده و پروژه ساخت مسکن برای این قشر در حال اجراست.

وی افزود: این پروژه اکنون حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در حال ساخت است و امیدواریم تا سال ۱۴۰۷، ۵ هزار نفر از آتش‌نشانان در قالب این طرح صاحب خانه شوند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران با اشاره به وضعیت معیشتی آتش‌نشانان نیز گفت: با وجود تورمی که وجود دارد، در حوزه حقوق و مزایا اقدامات و حمایت‌هایی برای بهبود وضعیت معیشتی آتش‌نشانان انجام شده است.

محمدی همچنین درباره جذب بانوان آتش‌نشان در سازمان آتش‌نشانی تهران گفت: اخیراً ۲۰ نیروی جدید نیز جذب شده‌اند که مراحل مربوط به استخدام و آموزش آنها در حال انجام است.

وی ادامه داد: این نیرو‌ها پس از گذراندن دوره‌های آموزشی، در یکی از ایستگاه‌های پیش‌بینی‌شده در شرق تهران مشغول به کار خواهند شد.

برچسب ها: مسکن ، آتش نشان
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