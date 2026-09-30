شهروندخبرنگار ما به مناسبت هفته دفاع مقدس فیلمی از اجتماع بزرگ جانفدایان در شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با هفته دفاع مقدس اجتماع بزرگ جانفدایان در شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی برگزار شد. دراین مراسم علیرضا خاکپور فرماندار شهرستان اهر، سرهنگ پاسدار توکل فرهادی فرمانده سپاه ناحیه اهر، سرهنگ نعمت محمدزاده فرمانده انتظامی شهرستان اهر، مسئولان، بسیجیان، روحانیون و اقشار مختلف مردم شهرستان اهر در میدان شهرداری حضور داشتند. رژه خودرویی و موتوری نیز از دیگر برنامه‌های اجتماع بزرگ جانفدایان شهرستان اهر بود.

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منبع: حسین عبادی - آذربایجان شرقی

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