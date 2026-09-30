پلیس راهور فراجا، از ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران و محور تهران ـ شهریار خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ناصر قلی‌نیا در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های مواصلاتی کشور در روز چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵ اظهار کرد: در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران، محدوده پل فردیس، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در محور تهران ـ شهریار نیز در برخی مقاطع شاهد ترافیک نیمه‌سنگین هستیم.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا همچنین از بارش باران در برخی محور‌های استان گیلان خبر داد و از رانندگان خواست با توجه به شرایط جوی و لغزندگی احتمالی سطح راه، با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی تردد کنند.

منبع: پلیس

برچسب ها: پلیس راهور ، وضعیت ترافیکی
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