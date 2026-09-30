باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - هفته ناشنوایان از دوم تا هشتم مهرماه فرصتی برای توجه بیشتر به مطالبات و نیاز‌های جامعه ناشنوایان و کم‌شنوایان است؛ جامعه‌ای که علاوه بر حمایت‌های درمانی و توانبخشی، نیازمند دسترسی برابر به آموزش، اشتغال، خدمات عمومی و امکانات ارتباطی است.

مدیرکل بهزیستی لرستان با اشاره به برنامه‌های این هفته اظهار کرد: شعار امسال بر «رسمیت زبان اشاره ایرانی؛ گامی برای عدالت ارتباطی» تأکید دارد و هدف اصلی برنامه‌ها، افزایش آگاهی عمومی و حساس‌سازی جامعه نسبت به مسائل افراد دارای آسیب شنوایی است.

۷ هزار و ۶۳۲ فرد دارای آسیب شنوایی تحت پوشش بهزیستی

وی با بیان اینکه هفت هزار و ۶۳۲ فرد دارای آسیب شنوایی در لرستان تحت پوشش بهزیستی قرار دارند، افزود: از این تعداد سه هزار و ۳۷۶ نفر زن و چهار هزار و ۲۶۳ نفر مرد هستند و خدمات مستمر و غیرمستمر مختلفی به آنان ارائه می‌شود.

به گفته مدیرکل بهزیستی لرستان، پرداخت مستمری ماهانه، کمک‌هزینه خرید سمعک و باتری سمعک و ارائه تجهیزات مورد نیاز از جمله خدماتی است که برای حمایت از این افراد در نظر گرفته شده است.

غربالگری شنوایی از بدو تولد

یکی از مهم‌ترین اقدامات بهزیستی در حوزه ناشنوایان، شناسایی زودهنگام اختلالات شنوایی است.

مدیرکل بهزیستی لرستان در این زمینه گفت: غربالگری شنوایی نوزادان در سطح استان انجام می‌شود و کارشناسان بهزیستی با حضور در زایشگاه‌ها، نوزادان را مورد غربالگری قرار می‌دهند تا در صورت مشاهده مشکل، مراحل ارجاع و پیگیری تخصصی انجام شود.

وی افزود: کودکانی که نیازمند اقدامات تخصصی از جمله کاشت حلزون باشند نیز در مسیر دریافت خدمات مربوط قرار می‌گیرند.

از سمعک تا مناسب‌سازی محیط زندگی

مدیرکل بهزیستی لرستان با اشاره به سایر خدمات ارائه‌شده به ناشنوایان و کم‌شنوایان گفت: مناسب‌سازی محیط زندگی این افراد نیز در دستور کار قرار دارد و در موارد لازم تجهیزاتی مانند آیفون تصویری برای برقراری ارتباط بهتر با محیط پیرامون در اختیار خانواده‌ها قرار می‌گیرد.

ارائه خدمات توانبخشی، کمک به ایاب و ذهاب دانش‌آموزان و دانشجویان و سایر حمایت‌های مورد نیاز نیز از دیگر خدماتی است که به جامعه هدف ارائه می‌شود.

اشتغال؛ یکی از محور‌های توانمندسازی ناشنوایان

وی با تأکید بر ضرورت توانمندسازی افراد دارای آسیب شنوایی اظهار کرد: مشاوره‌های شغلی، آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای و پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال از جمله اقداماتی است که برای افراد واجد شرایط انجام می‌شود.

با این حال، مدیرکل بهزیستی لرستان یکی از چالش‌های موجود را آموزش‌های فنی و حرفه‌ای متناسب با نیاز ناشنوایان عنوان کرد و گفت: در زمینه استفاده از زبان اشاره در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای مشکلاتی وجود دارد و انتظار می‌رود این موضوع مورد توجه بیشتر مجموعه فنی و حرفه‌ای استان قرار گیرد.