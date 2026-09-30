باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - رسول نظری رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان باوی، در بازدید میدانی از روستاهای ثدین یک و دو و محله «خیط رواس» شهر شیبان، وضعیت مدیریت پسماند و مسائل زیست‌محیطی این مناطق را بررسی کرد. این بازدید مهرماه ۱۴۰۵ با هدف پایش وضعیت زیست‌محیطی، بررسی نحوه مدیریت پسماند و شناسایی نقاط دارای مشکل انجام شد.

او با تأکید بر ضرورت ساماندهی وضعیت پسماند در این مناطق افزود: مدیریت صحیح پسماند و حفظ پاکیزگی محیط زیست از حقوق قانونی شهروندان است و دستگاه‌های متولی موظفند در چارچوب ضوابط و مقررات، نسبت به جمع‌آوری، ساماندهی و پاکسازی نقاط آلوده اقدام کنند.

آقای نظری اضافه کرد: صدور اخطاریه زیست‌محیطی به منظور تعیین تکلیف وضعیت موجود و جلوگیری از تداوم آلودگی انجام شده و در صورت بی‌توجهی به مفاد اخطاریه و انجام نشدن اقدامات اصلاحی در مهلت مقرر، موضوع از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان باوی بر استمرار نظارت‌های زیست‌محیطی در مناطق شهری و روستایی این شهرستان تأکید کرد و گفت: پایش مستمر وضعیت پسماند با هدف پیشگیری از آلودگی، صیانت از محیط زیست و ارتقای بهداشت عمومی ادامه خواهد داشت.