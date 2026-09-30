قطر پیشنهاد دوصفحه‌ای برای حل مناقشه ایران و آمریکا، با محوریت رفع محاصره دریایی و امتیازات هسته‌ای ایران، ارائه کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رسانه‌های آمریکایی به نقل از منابع آگاه گزارش دادند که میانجیگری قطر بین آمریکا و ایران این هفته پیشرفت کمی داشته است، زیرا هر دو طرف بر مواضع خود در مورد شرایط دستیابی به توافق پافشاری می‌کنند.

این گزارش که بامداد چهارشنبه منتشر شد، به نقل از سه منبع آگاه ادعا کرد: «تلاش‌های میانجیگران قطری در این هفته برای دستیابی به یک پیشرفت دیپلماتیک بین آمریکا و ایران پیشرفت محدودی داشته است و هیچ یک از طرفین حاضر به دادن امتیاز نیستند.» در این گزارش خاطرنشان شده است که میانجیگران قطری «به تلاش خود ادامه خواهند داد، اما به طور فزاینده‌ای از هر دو طرف ناامید شده‌اند.»

این گزارش به نقل از مقامات آمریکایی مدعی شد که ترامپ ممکن است پس از انتخابات میان دوره‌ای، دستور بازگشت به عملیات رزمی گسترده را صادر کند.

یک منبع آگاه نیز اعلام کرد که علی الذوادی، میانجی قطری، روز دوشنبه به مدت چند ساعت با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران و تیمش در نیویورک دیدار کرد و آنها در مورد پیشنهاد دو صفحه‌ای قطر برای حل و فصل مناقشه گفت‌و‌گو کردند.

به گفته دو منبع دیگر، طرح قطر با هدف رسیدگی به درخواست ایران برای لغو محاصره دریایی آمریکا و همچنین درخواست آمریکا مبنی بر اعطای امتیازات هسته‌ای از سوی ایران ارائه شده است.

به ادعای یکی از از این منابع، سایر میانجیگران منطقه‌ای، از جمله پاکستان و مصر، از ایران خواسته‌اند که با امتیازات هسته‌ای موافقت کند. اما ایرانی‌ها گفته‌اند تا زمانی که آمریکا با بازگشت به یادداشت تفاهم امضا شده در ماه ژوئن موافقت نکند، این موضوع را بررسی نخواهند کرد.

روز سه‌شنبه، یک منبع دیپلماتیک ایرانی به اسپوتنیک گفت که تهران تنها پس از حل مسئله تنگه هرمز و لغو تحریم‌های آمریکا، آماده مذاکره در مورد مسئله هسته‌ای خواهد بود.

این منبع گفت: «طرف ایرانی تنها پس از اجرای مرحله اول تفاهمات مربوط به تنگه هرمز یعنی رفع محاصره اقتصادی و توقف کامل خصومت‌ها، با بررسی پرونده هسته‌ای موافقت خواهد کرد.

این منبع توضیح داد که پیشنهاد‌های ایران که تهران به آمریکا ارائه کرده و شامل هفت نکته است، هیچ تعهد هسته‌ای را شامل نمی‌شود و باز کردن پرونده هسته‌ای را در شرایط فعلی تصریح نمی‌کند.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: جنگ با ایران ، محاصره ایران ، تنگه هرمز
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۵ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
باور بفرمایید تنگه هرمز از بمب هسته ای ارزشمند تر است
تنگه را باید محکم نگه داریم ،والسلام
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۲ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
قطر و امارات همان اسرائیل هستند،حواستون باشه
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۴ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
بمب هسته ای بسازیم با احترام حرف می زنن و دیگه جرات حمله ندارن. سالها داریم هزینه بمب هسته ای را می‌دیدم ولی بمب نداریم . چرا بمب هسته ای نمی سازیم !!!!!؟؟؟؟؟
۳
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۳ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
دوستی و ارتباط با آمریکا یعنی بدبختی
۳
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۱ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
آمریکا شیطان بزرگ است.
۴
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۷ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
ببین قطر واسش چه نفعی داره که اینطوری داره خودش رو پاره میکنه
۲
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۶ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
خوب قطر معروف هست به مار توی آستین همه طرفهای درگیر از جمله ایران. گاز موفت ایران را هم که دارد می برد چی از این بهتر. همین قطر شیعیانش قادر به نفس کشیدن نیستند طرف جد و آبادش آنجا زندگی می کنند هنوز پاسپورت قطری ندارند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۷ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
هر طرحی که به نفع 100 درصدی ایران نباشد باطل است
۳
۲۱
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