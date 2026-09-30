باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - در ادامه پیگیریهای فرمانداری برای اجرای عملیات استحکامبخشی شعیبیه بازذیذی انجام شد که با توجه به پیشبینی بارشهای گسترده و احتمال وقوع سیلاب، با هدف تقویت نقاط آسیبپذیر و کاهش خطرات احتمالی در حال انجام است.
آرش قنبری، فرماندار شوشتر، در جریان این بازدید آخرین وضعیت عملیات را بررسی کرد و در محل، به صورت تلفنی با مسئولان استانی درباره ادامه و تسریع اقدامات رایزنی کرد و دستورات لازم را برای پیگیری و هماهنگی دستگاههای مرتبط صادر کرد.
عملیات استحکامبخشی و بازسازی نقاط فرسایشی رودخانهها با مشارکت کشت و صنعت امام(ره)، کشت و صنعت کارون و همکاری سازمان آب و برق خوزستان در حال اجراست.
فرماندار شوشتر در ادامه از روستای نشار ۲ نیز بازدید کرد؛ روستایی که شماری از منازل آن در مجاورت رودخانه قرار دارند و احتمال آسیبپذیری آنها در صورت افزایش سطح آب وجود دارد.
در این بازدید مقرر شد استحکامبخشی و ایمنسازی این محدوده نیز از طریق دستگاههای استانی پیگیری شود تا اقدامات لازم برای کاهش خطرپذیری آن انجام گیرد.