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خارگ؛ جزیره آهوان ایرانی + فیلم

مسئول محیط زیست جزیره خارگ در مورد آهوان این منطقه توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی یزدان‌پناه،  مسئول محیط زیست جزیره خارگ در گفتگو با برنامه صبح بخیر ایران در خصوص آهوان ایرانی جزیره خارگ نکاتی بیان کرد.

 

 

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