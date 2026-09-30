باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - سید محمدحسن فقیه رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شادگان گفت: این گشت حفاظتی مهرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۶ صبح با حضور سه نفر از محیط‌بانان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شادگان و با استفاده از خودروی سازمانی در محدوده تالاب بین‌المللی شادگان انجام شد.

او افزود: در جریان این مأموریت، چهار باب کوخه شکار شناسایی و تخریب شد که یکی از این کوخه‌ها خالی و در مراحل ابتدایی ساخت قرار داشت. همچنین تعدادی از متخلفان با مشاهده خودروی یگان حفاظت، محل را ترک کرده و متواری شدند.

آقای فقیه ادامه داد: در این گشت حفاظتی، شش رشته تور نیز کشف و در محل امحا شد و برای جلوگیری از تداوم فعالیت‌های غیرمجاز و صیانت از زیستگاه تالاب، ادوات کشف‌شده از چرخه استفاده خارج شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شادگان اضافه کرد: در جریان این عملیات، شش قطعه قمری، یک بهله سنقر تالابی و دو بهله دلیجه نیز از شرایط غیرمجاز خارج و در زیستگاه طبیعی تالاب رهاسازی شدند.

این مقام مسئول با تأکید بر تداوم گشت و مدیریت در تالاب بین‌المللی شادگان یادآور شد: پایش و کنترل مستمر مناطق حساس تالاب با هدف مقابله با شکار و صید غیرمجاز و حفاظت از پرندگان و سایر گونه‌های ارزشمند این زیستگاه ادامه خواهد داشت.