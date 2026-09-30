رئیس‌جمهور فرانسه با هشدار درباره تاثیر محتوای مبتنی بر خشم و ترس در شبکه‌های اجتماعی، این پلتفرم‌ها را عاملی برای شکاف در جوامع دموکراتیک دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، هشدار داد که شبکه‌های اجتماعی با سوءاستفاده از احساسات منفی، به نفع اینفلوئنسر‌ها عمل می‌کنند، زیرا خشم و ترس سریع‌تر از خوش‌بینی پخش می‌شوند.

مکرون شبکه‌های اجتماعی را «ماشین‌هایی که جوامع دموکراتیک را از هم می‌پاشند» توصیف کرد، زیرا موفق‌ترین محتوایی که کاربران ساعت‌ها در روز در معرض آن قرار می‌گیرند، محتوایی است که آنها را از هم جدا می‌کند.

او این را کاملا در تضاد با دانشگاه می‌دانست، دانشگاهی که یک سیستم دانش مشترک را در اختیار افراد قرار می‌دهد و به آنها اجازه می‌دهد تا با حفظ احترام متقابل، ارتباط برقرار کنند، گفت‌و‌گو کنند و تفاوت‌های خود را بیان کنند.

در ماه اوت گذشته، مکرون از کمیسیون اروپا خواست تا از ممنوعیت رسانه‌های اجتماعی برای کودکان زیر ۱۵ سال در سراسر اتحادیه اروپا حمایت کند، پس از آنکه شورای قانون اساسی فرانسه تابستان امسال یک قانون محلی در این زمینه را قبل از اجرایی شدن در ماه سپتامبر لغو کرد.

منبع: آر تی

برچسب ها: شبکه های اجتماعی ، رئیس جمهور فرانسه ، شکاف اجتماعی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۶ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
فرانسه جنایتکار هنوز هم و باز هم از تجاوز و حمله عربستان سعودی جنایتکار به یمن کمک و حمایت می کند شرم آور و تاسف بار است.
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