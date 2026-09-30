شهروندخبرنگار ما فیلمی از حضور با شکوه و حماسی شهرستان کازرون استان فارس در میدان مقاومت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - تجمعات شبانه مردم انقلابی و همیشه در صحنه شهرستان کازرون استان فارس همانند شب‌های گذشته ادامه دارد. حضور حماسی در کنار زنان و مردانی که بیش از دویست شبانه است به عشق میهن و وطن اسلامی خیابان‌ها را رها نکردند تا به دشمنان نشان دهند ملت غیور و سربلند کشورمان هیچ گاه تسلیم نخواهد شد و تا پای جان برای این مرز و بوم ایستاده‌اند.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به اشتراک گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - فارس

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید