شهروندخبرنگار ما فیلمی از حضور با شکوه و حماسی شهرستان کازرون استان فارس در میدان مقاومت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - تجمعات شبانه مردم انقلابی و همیشه در صحنه شهرستان کازرون استان فارس همانند شب‌های گذشته ادامه دارد. حضور حماسی در کنار زنان و مردانی که بیش از دویست شبانه است به عشق میهن و وطن اسلامی خیابان‌ها را رها نکردند تا به دشمنان نشان دهند ملت غیور و سربلند کشورمان هیچ گاه تسلیم نخواهد شد و تا پای جان برای این مرز و بوم ایستاده‌اند. 
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به اشتراک گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - فارس

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برچسب ها: تجمع ها ، سوژه خبری ، رهبر شهید انقلاب
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