مدیر کل پزشکی قانونی مازندران از افزایش ۳۱ درصدی تلفات ناشی از حوادث کار در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - دکتر علی عباسی مدیر کل پزشکی قانونی مازندران گفت: مرگ و میر ناشی از حوادث کار از ابتدای امسال تا پایان مرداد ۵۵ نفر (۵۴ مرد و یک زن) هستند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱ درصد افزایش داشت.
او با بیان اینکه از این موارد ۳۹ نفر متاهل و ما بقی مجرد هستند، افزود: بر اساس آمارهای موجود در پنج ماهه سالجاری سقوط از بلندی با ۳۴ فوتی رتبه اول مرگهای ناشی از حوادث کار را به خود اختصاص میدهد و برق گرفتگی با ۱۰، جسم سخت با ۸ و سایر با ۳ فوتی در رتبههای بعدی مرگ بر اثر حوادث کار قرار دارند.
مدیر کل پزشکی قانونی مازندران گفت:در پنج ماهه امسال بیشترین مرگهای ناشی از حوادث کار با ۱۵ مورد در مرداد ماه و کمترین آن با ۷ مورد در اردیبهشت ماه ثبت شده است.
او افزود: طی این مدت شهرستانهای چالوس با ۱۰، ساری با ۹ و قائمشهر با ۶ فوتی به ترتیب بیشترین و شهرستانهای میاندرود و سوادکوه شمالی هر کدام با یک فوتی کمترین موارد مرگ بر اثر حوادث کار را داشتند.
مدیر کل پزشکی قانونی استان مازندران به تفکیک سن متوفیان، گفت: بیشترین سن مربوط به افراد ۳۱ تا ۴۰ سال با ۱۸ فوتی و سنین بیش از ۶۱ سال با ۵ فوتی کمترین آمار طی این پنج ماه گزارش شده است.
عباسی افزود: بر اساس آمار مراکز پزشکی قانونی استان طی پنج ماه امسال ۴۰۰ (۳۷۱ مرد و ما بقی زن) مصدوم ناشی از حوادث کار به پزشکی قانونی مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴ درصد افزایش داشت.
عضو شورای قضایی استان ارزش نهادن به جان انسانها، داشتن برنامه ایمنی در کار، رعایت استانداردها و قوانین مربوطه، آموزش و ایجاد نظام اطلاع رسانی و عبرت از حوادثی که اتفاق افتاده را از مهمترین راهکارها در راستای کاهش حوادث ناشی از کار دانست.