بسیاری از مراکز تزریق ژل و بوتاکس توسط افراد غیرمتخصص مدیریت می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید ناصر عمادی، متخصص پوست و مو در برنامه صبحانه ایرانی از شبکه دوم سیما گفت: نزدیک به ۸۰ درصد تزریق ژل و بوتاکس توسط افراد غیر متخصص پوست انجام می‌شود.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: درمان بیماری ، بیماری خطرناک ، پوست و مو
خبرهای مرتبط
ممنوعیت تزریق بوتاکس در زنان باردار/ اثر‌بخشی تزریق بوتاکس در افراد بالای ۳۰ سال + فیلم
آرایش بیش از حد چه آثار مخربی دارد؟
عادتی غیرارادی که بی‌سروصدا در طول خواب به دندان‌ها آسیب می‌رساند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بازگشت ۴۸ هزار دانش‌آموز جامانده از تحصیل به مدرسه
چه عواملی باعث ایجاد خار پاشنه می‌شود؟ + فیلم
آخرین اخبار
چه عواملی باعث ایجاد خار پاشنه می‌شود؟ + فیلم
بازگشت ۴۸ هزار دانش‌آموز جامانده از تحصیل به مدرسه
تاثیر زیاد سلامت معنوی بر سلامت جسم و روان بیماران + فیلم
پیری به معنای ابتلا به آلزایمر نیست/ سبک زندگی از دوران میانسالی اصلاح شود
معلمی که مشقِ «پرواز» را به شاگردانش آموخت
ماموگرافی بهترین روش برای تشخیص زودهنگام سرطان سینه
کمبود معلم در متوسطه اول نداریم