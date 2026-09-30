مدیرعامل مجمع شاعران اهل بیت (ع) گفت: شاعران سعی می‌کنند به مناقب و فضائل و مدح و مرثیه حضرت زهرا (س) بپردازند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - حاج جواد حیدری، مدیرعامل مجمع شاعران اهل بیت (ع) درباره ویژگی‌های یک شعر فاطمی که باید در شان حضرت زهرا (س) باشد، گفت: مجمع شاعران اهل بیت (ع) با سه هدف پژوهش، آموزش و آفرینش تاسیس شد. در این ۱۴ سال شاعران تلاش کردند به مبانی مورد تاکید آقای شهیدمان درباره حضرت زهرا (س) عمل کنند.

حیدری ادامه داد: ما نیز انتخاب اشعارمان بر همین مبناست که در عین اینکه باید مناقب و فضائل آسمانی حضرت زهرا (س) سروده شود، در مرثیه‌اش به ظلم به اهل بیت (ع) اشاره و سیره و سبک زندگی حضرت زهرا (س) در اشعار بیاید و آثار اجتماعی اشعار در زندگی شیعیان نمود پیدا کند.

مدیرعامل مجمع شاعران اهل بیت (ع) با بیان اینکه شاعران سعی می‌کنند به مناقب و فضائل و مدح و مرثیه حضرت زهرا (س) بپردازند، افزود: البته باید در نظر داشت که مرثیه حضرت زهرا (س) با مرثیه کربلای سیدالشهدا (ع) تفاوت دارد. چون باید حریمی نسبت به مُخَدَّرَه حفظ شود و سعی شاعران بر این بوده که از کلماتی در شان شعر فاطمی است، استفاده کنند.

وی در پاسخ به این سوال که رهبرِ شهید برای شعر فاطمی چه تاکیداتی داشتند؟ توضیح داد: اینکه علاوه‌بر ذکر مناقب و فضائل، به سبک زندگی حضرت زهرا (س) اشاره شود. یعنی یک شعر آثار اجتماعی داشته باشد. آقای شهیدمان می‌فرمود که شعر باعث انسان‌سازی است؛ چون با خلوت مردم سروکار دارد. ایشان بار‌ها فرموده بودند که یک خط شعر خوب بهتر از سه چهار ساعت منبر امثال بنده است.

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برچسب ها: شاعران اهل بیت ، سیره فاطمی ، اشعار
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