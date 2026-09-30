باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

در هر ۲۴ ساعت در تنگه هرمز درگیری نظامی وجود دارد + فیلم

سخنگوی سپاه پاسداران در خصوص درگیری نظامی در تنگه هرمز نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در مورد درگیری نظامی در تنگه هرمز توضیحاتی ارائه کرد. 

 

 

مطالب مرتبط
در هر ۲۴ ساعت در تنگه هرمز درگیری نظامی وجود دارد + فیلم
young journalists club

سپاه پاسداران از تنبیه دو کشتی در تنگه هرمز خبر داد

در هر ۲۴ ساعت در تنگه هرمز درگیری نظامی وجود دارد + فیلم
young journalists club

تنگه هرمز برای همیشه تحت مدیریت ایران است

در هر ۲۴ ساعت در تنگه هرمز درگیری نظامی وجود دارد + فیلم
young journalists club

سپاه بستن تنگه هرمز را تمرین کرد + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
کور شدن چشم آمریکا در منطقه با شکار تجهیزات بدون سرنشین + فیلم
۷۰۲

کور شدن چشم آمریکا در منطقه با شکار تجهیزات بدون سرنشین + فیلم

۰۸ . مهر . ۱۴۰۵
ترس و توهم عجیب انگلیس نسبت به ایران + فیلم
۶۳۱

ترس و توهم عجیب انگلیس نسبت به ایران + فیلم

۰۸ . مهر . ۱۴۰۵
تغییر نگاه واتیکان به ایران به عنوان «قدرت مقاوم» + فیلم
۳۵۹

تغییر نگاه واتیکان به ایران به عنوان «قدرت مقاوم» + فیلم

۰۸ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha